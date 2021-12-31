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https://ria.ru/20211231/mks-1766250552.html
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2021
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции (МКС), поздравили землян с наступающим Новым годом... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T00:17
2021-12-31T00:23
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
петр дубров
новый год — 2022
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции (МКС), поздравили землян с наступающим Новым годом и пожелали здоровья, стойкости и новых достижений, а также быть дружными и счастливыми."Мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы, с Новым годом!" - сказал Дубров в видеоролике, распространенном "Роскосмосом".Шкаплеров, в свою очередь, пожелал в оставшиеся до праздника часы успеть погрузиться в волшебное предновогоднее настроение и сказать теплые слова поздравлений тем, кто их ждет.По его словам, в последние мгновения уходящего 2021 года космонавтов на МКС с оставшимися на Земле снова объединяет волшебное ощущение новогоднего праздника. Шкаплеров сообщил, что российские космонавты уже совсем скоро соберутся с коллегами-астронавтами у импровизированного новогоднего стола.Дубров уточнил, что меню будет по-настоящему новогоднее, максимально приближенное к земному, за исключением шампанского. На станции "сухой закон", напомнил он.Космонавты на видео одеты в праздничные комбинезоны белого цвета, украшенные российским триколором. На одежде уроженца Севастополя Шкаплерова традиционно красуется герб этого города. В качестве головного убора Дубров выбрал обычный колпак, а Шкаплеров – выполненный в виде красной спирали с белым помпоном на вершине.Ранее российские космонавты приготовили коллегам по экипажу селедку под шубой. Шкаплеров рассказал, что несмотря на то, что обитатели станции встретят новый год 16 раз (именно столько витков вокруг Земли делает МКС), отмечать они будут всего трижды: по времени стран, граждане которых входят в состав экипажа.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, петр дубров
00:17 31.12.2021 (обновлено: 00:23 31.12.2021)
 
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом

Российские космонавты Шкаплеров и Дубров записали новогоднее поздравление с борта МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции (МКС), поздравили землян с наступающим Новым годом и пожелали здоровья, стойкости и новых достижений, а также быть дружными и счастливыми.
"Мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы, с Новым годом!" - сказал Дубров в видеоролике, распространенном "Роскосмосом".
Шкаплеров, в свою очередь, пожелал в оставшиеся до праздника часы успеть погрузиться в волшебное предновогоднее настроение и сказать теплые слова поздравлений тем, кто их ждет.
По его словам, в последние мгновения уходящего 2021 года космонавтов на МКС с оставшимися на Земле снова объединяет волшебное ощущение новогоднего праздника. Шкаплеров сообщил, что российские космонавты уже совсем скоро соберутся с коллегами-астронавтами у импровизированного новогоднего стола.
Дубров уточнил, что меню будет по-настоящему новогоднее, максимально приближенное к земному, за исключением шампанского. На станции "сухой закон", напомнил он.
Космонавты на видео одеты в праздничные комбинезоны белого цвета, украшенные российским триколором. На одежде уроженца Севастополя Шкаплерова традиционно красуется герб этого города. В качестве головного убора Дубров выбрал обычный колпак, а Шкаплеров – выполненный в виде красной спирали с белым помпоном на вершине.
Ранее российские космонавты приготовили коллегам по экипажу селедку под шубой. Шкаплеров рассказал, что несмотря на то, что обитатели станции встретят новый год 16 раз (именно столько витков вокруг Земли делает МКС), отмечать они будут всего трижды: по времени стран, граждане которых входят в состав экипажа.
Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
Космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров готовят селедку под шубой на МКС. Кадр видео
Вчера, 11:21Новый год — 2022
На МКС приготовили "космическую" селедку под шубой
 
Новый год — 2022Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляПетр Дубров
 
 
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