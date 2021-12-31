https://ria.ru/20211231/mishustin-1766274388.html

Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством

Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 31.12.2021

Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, его обращение опубликовано на сайте кабмина. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:27

2021-12-31T10:27

2021-12-31T11:34

новый год — 2022

общество

михаил мишустин

новый год

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, его обращение опубликовано на сайте кабмина."Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти светлые праздники объединяют все поколения, дарят радость, тепло общения, создают хорошее настроение. Мы встречаем их с особыми чувствами и надеждами, ожидаем добрых перемен", — приводит его слова пресс-служба правительства.Премьер подчеркнул, что серьезные вызовы прошедшего года еще больше сплотили страну, укрепили веру в то, что вместе можно справиться с любыми проблемами."Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней", — добавил Мишустин.В конце поздравления он пожелал всем крепкого здоровья и счастья и выразил надежду, что 2022 год будет мирным и благополучным.

https://ria.ru/20211231/rossiya-1766221272.html

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общество, михаил мишустин, новый год