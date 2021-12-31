https://ria.ru/20211231/metro-1766250841.html
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2021
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Московское метро и Московское центральное кольцо (МЦК) шестой год подряд будут работать всю новогоднюю ночь. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T00:24
2021-12-31T00:24
2021-12-31T00:24
новый год — 2022
общество
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новый год
московское центральное кольцо (мцк)
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московское метро и Московское центральное кольцо (МЦК) шестой год подряд будут работать всю новогоднюю ночь.Московские центральные диаметры (МЦД) продлят работу до 02.30.Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах: на 66 - всю ночь, на 91 - 03.30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января.Для тех, кто встретит Новый год в метро, в поездах и на эскалаторах на 17 тысяч экранов будут транслироваться поздравления президента России и мэра Москвы. Их также можно будет увидеть на 185 дорожных экранах.
https://ria.ru/20211230/poezd-1766160921.html
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общество, москва, новый год, московское центральное кольцо (мцк), россия
Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Московское метро и МЦК шестой год подряд будут работать всю новогоднюю ночь