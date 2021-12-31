https://ria.ru/20211231/metro-1766250841.html

Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2021

Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Московское метро и Московское центральное кольцо (МЦК) шестой год подряд будут работать всю новогоднюю ночь. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T00:24

2021-12-31T00:24

2021-12-31T00:24

новый год — 2022

общество

москва

новый год

московское центральное кольцо (мцк)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765846544_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6013e70ce2a4c06713ac535ce13a7792.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московское метро и Московское центральное кольцо (МЦК) шестой год подряд будут работать всю новогоднюю ночь.Московские центральные диаметры (МЦД) продлят работу до 02.30.Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах: на 66 - всю ночь, на 91 - 03.30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января.Для тех, кто встретит Новый год в метро, в поездах и на эскалаторах на 17 тысяч экранов будут транслироваться поздравления президента России и мэра Москвы. Их также можно будет увидеть на 185 дорожных экранах.

https://ria.ru/20211230/poezd-1766160921.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, новый год, московское центральное кольцо (мцк), россия