https://ria.ru/20211231/makron-1766332691.html
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2021
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что 2022 год станет концом пандемии коронавируса. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T22:49
2021-12-31T22:49
2021-12-31T22:50
распространение коронавируса
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:4:2453:1383_1920x0_80_0_0_7e7357815d46cd07b7aa9f367c456779.jpg
ПАРИЖ, 31 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что 2022 год станет концом пандемии коронавируса."Я оптимистично смотрю на 2022 год… Возможно, 2022 год станет концом эпидемии. Я хочу верить в это вместе с вами. В нашей стране мы организуем кампанию ревакцинации как следует, чтобы приручить вирус", - сказал Макрон в своем новогоднем обращении к французам.В то же время он предостерег, что грядущие недели во Франции будут трудными из-за роста заболеваемости COVID-19."Вирус распространяется и будет только набирать обороты. Правительство приняло соответствующие меры… Мы должны делать все, чтобы сохранить разного рода деятельность и самое ценное - школы и обучение наших детей… и избежать принятия мер, которые могут ограничить нашу свободу", - отметил французский президент.Он призвал 5 миллионов французов, которые еще не привились от коронавируса, сделать это.Во Франции в среду были зарегистрированы 208 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Как заявил глава минздрава страны Оливье Веран, это новый рекорд с момента начала эпидемии в стране.Однако французские власти пока не вводили жестких ограничений на праздники. В числе мер, которые были объявлены правительством Франции: закрытие ночных клубов, запрет на собрания свыше двух тысяч человек в помещениях и более пяти тысяч на улице, переход на удаленную работу 3-4 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно. Кафе, бары и рестораны, культурные учреждения продолжают работать.В то же время, в Париже префектура полиции ввела с 31 декабря обязательное ношение масок на улицах. Также 1 и 2 января бары и другие питейные заведения в столице будут закрываться в 02.00, распитие алкогольных напитков на улице запрещено.
https://ria.ru/20211228/pandemiya-1765795852.html
https://ria.ru/20211222/voz-1764976148.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:0:2453:1839_1920x0_80_0_0_a6e4506e0de04e6e1f769d4fabf0e5f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, эммануэль макрон, коронавирусы, коронавирус covid-19
22:49 31.12.2021 (обновлено: 22:50 31.12.2021)
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году
Президент Франции Макрон выразил надежду на то, что 2022 год станет концом пандемии
ПАРИЖ, 31 дек - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
выразил надежду на то, что 2022 год станет концом пандемии коронавируса
.
"Я оптимистично смотрю на 2022 год… Возможно, 2022 год станет концом эпидемии. Я хочу верить в это вместе с вами. В нашей стране мы организуем кампанию ревакцинации как следует, чтобы приручить вирус", - сказал Макрон в своем новогоднем обращении к французам.
В то же время он предостерег, что грядущие недели во Франции будут трудными из-за роста заболеваемости COVID-19.
"Вирус распространяется и будет только набирать обороты. Правительство приняло соответствующие меры… Мы должны делать все, чтобы сохранить разного рода деятельность и самое ценное - школы и обучение наших детей… и избежать принятия мер, которые могут ограничить нашу свободу", - отметил французский президент.
Он призвал 5 миллионов французов, которые еще не привились от коронавируса, сделать это.
Во Франции в среду были зарегистрированы 208 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Как заявил глава минздрава страны Оливье Веран, это новый рекорд с момента начала эпидемии в стране.
Однако французские власти пока не вводили жестких ограничений на праздники. В числе мер, которые были объявлены правительством Франции: закрытие ночных клубов, запрет на собрания свыше двух тысяч человек в помещениях и более пяти тысяч на улице, переход на удаленную работу 3-4 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно. Кафе, бары и рестораны, культурные учреждения продолжают работать.
В то же время, в Париже
префектура полиции ввела с 31 декабря обязательное ношение масок на улицах. Также 1 и 2 января бары и другие питейные заведения в столице будут закрываться в 02.00, распитие алкогольных напитков на улице запрещено.