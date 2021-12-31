https://ria.ru/20211231/makron-1766332691.html

Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году

Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2021

Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что 2022 год станет концом пандемии коронавируса. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T22:49

2021-12-31T22:49

2021-12-31T22:50

распространение коронавируса

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париж

франция

эммануэль макрон

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 31 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что 2022 год станет концом пандемии коронавируса."Я оптимистично смотрю на 2022 год… Возможно, 2022 год станет концом эпидемии. Я хочу верить в это вместе с вами. В нашей стране мы организуем кампанию ревакцинации как следует, чтобы приручить вирус", - сказал Макрон в своем новогоднем обращении к французам.В то же время он предостерег, что грядущие недели во Франции будут трудными из-за роста заболеваемости COVID-19."Вирус распространяется и будет только набирать обороты. Правительство приняло соответствующие меры… Мы должны делать все, чтобы сохранить разного рода деятельность и самое ценное - школы и обучение наших детей… и избежать принятия мер, которые могут ограничить нашу свободу", - отметил французский президент.Он призвал 5 миллионов французов, которые еще не привились от коронавируса, сделать это.Во Франции в среду были зарегистрированы 208 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Как заявил глава минздрава страны Оливье Веран, это новый рекорд с момента начала эпидемии в стране.Однако французские власти пока не вводили жестких ограничений на праздники. В числе мер, которые были объявлены правительством Франции: закрытие ночных клубов, запрет на собрания свыше двух тысяч человек в помещениях и более пяти тысяч на улице, переход на удаленную работу 3-4 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно. Кафе, бары и рестораны, культурные учреждения продолжают работать.В то же время, в Париже префектура полиции ввела с 31 декабря обязательное ношение масок на улицах. Также 1 и 2 января бары и другие питейные заведения в столице будут закрываться в 02.00, распитие алкогольных напитков на улице запрещено.

https://ria.ru/20211228/pandemiya-1765795852.html

https://ria.ru/20211222/voz-1764976148.html

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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, коронавирусы, коронавирус covid-19