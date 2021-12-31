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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211231/makron-1766332691.html
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2021
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что 2022 год станет концом пандемии коронавируса. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T22:49
2021-12-31T22:50
распространение коронавируса
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 31 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что 2022 год станет концом пандемии коронавируса."Я оптимистично смотрю на 2022 год… Возможно, 2022 год станет концом эпидемии. Я хочу верить в это вместе с вами. В нашей стране мы организуем кампанию ревакцинации как следует, чтобы приручить вирус", - сказал Макрон в своем новогоднем обращении к французам.В то же время он предостерег, что грядущие недели во Франции будут трудными из-за роста заболеваемости COVID-19."Вирус распространяется и будет только набирать обороты. Правительство приняло соответствующие меры… Мы должны делать все, чтобы сохранить разного рода деятельность и самое ценное - школы и обучение наших детей… и избежать принятия мер, которые могут ограничить нашу свободу", - отметил французский президент.Он призвал 5 миллионов французов, которые еще не привились от коронавируса, сделать это.Во Франции в среду были зарегистрированы 208 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Как заявил глава минздрава страны Оливье Веран, это новый рекорд с момента начала эпидемии в стране.Однако французские власти пока не вводили жестких ограничений на праздники. В числе мер, которые были объявлены правительством Франции: закрытие ночных клубов, запрет на собрания свыше двух тысяч человек в помещениях и более пяти тысяч на улице, переход на удаленную работу 3-4 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно. Кафе, бары и рестораны, культурные учреждения продолжают работать.В то же время, в Париже префектура полиции ввела с 31 декабря обязательное ношение масок на улицах. Также 1 и 2 января бары и другие питейные заведения в столице будут закрываться в 02.00, распитие алкогольных напитков на улице запрещено.
https://ria.ru/20211228/pandemiya-1765795852.html
https://ria.ru/20211222/voz-1764976148.html
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, коронавирусы, коронавирус covid-19
22:49 31.12.2021 (обновлено: 22:50 31.12.2021)
 
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году

Президент Франции Макрон выразил надежду на то, что 2022 год станет концом пандемии

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что 2022 год станет концом пандемии коронавируса.
"Я оптимистично смотрю на 2022 год… Возможно, 2022 год станет концом эпидемии. Я хочу верить в это вместе с вами. В нашей стране мы организуем кампанию ревакцинации как следует, чтобы приручить вирус", - сказал Макрон в своем новогоднем обращении к французам.
В то же время он предостерег, что грядущие недели во Франции будут трудными из-за роста заболеваемости COVID-19.
"Вирус распространяется и будет только набирать обороты. Правительство приняло соответствующие меры… Мы должны делать все, чтобы сохранить разного рода деятельность и самое ценное - школы и обучение наших детей… и избежать принятия мер, которые могут ограничить нашу свободу", - отметил французский президент.
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Во Франции в среду были зарегистрированы 208 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Как заявил глава минздрава страны Оливье Веран, это новый рекорд с момента начала эпидемии в стране.
Однако французские власти пока не вводили жестких ограничений на праздники. В числе мер, которые были объявлены правительством Франции: закрытие ночных клубов, запрет на собрания свыше двух тысяч человек в помещениях и более пяти тысяч на улице, переход на удаленную работу 3-4 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно. Кафе, бары и рестораны, культурные учреждения продолжают работать.
В то же время, в Париже префектура полиции ввела с 31 декабря обязательное ношение масок на улицах. Также 1 и 2 января бары и другие питейные заведения в столице будут закрываться в 02.00, распитие алкогольных напитков на улице запрещено.
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