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Дмитрий Любинский: "Северный поток — 2" в общих интересах России и Австрии

Дмитрий Любинский: "Северный поток — 2" в общих интересах России и Австрии - РИА Новости, 31.12.2021

Дмитрий Любинский: "Северный поток — 2" в общих интересах России и Австрии

Завершающийся 2021 год стал турбулентным для политической жизни Австрии. Посол России Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости рассказал, какого курса ждать от... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:00

2021-12-31T10:00

2021-12-31T10:00

интервью

австрия

российский фонд прямых инвестиций

северный поток — 2

дмитрий любинский

россия

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Завершающийся 2021 год стал турбулентным для политической жизни Австрии. Посол России Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости рассказал, какого курса ждать от Вены в отношении Москвы после смены канцлера и других членов австрийского правительства, ожидать ли изменения позиции страны к проекту "Северный поток — 2" из-за неослабевающего давления извне и опасаться ли сокращения количества ежедневных авиарейсов между Москвой и Веной из-за распространения штамма "омикрон". Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.– Чем отличился 2021 год в российско-австрийских отношениях? Какие достижения вы могли бы отметить? Есть ли проекты, которые не удалось реализовать?– Несмотря на пандемию, объективно сужавшую наши возможности, определенные достижения есть. Интенсивным и стабильным оставался политический диалог. Канцлер Австрии участвовал в онлайн-формате в качестве почетного гостя в работе пленарного заседания ПМЭФ-2021. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко "на полях" международного мероприятия в Вене отдельно встречалась с главами верхней и нижней палат австрийского парламента. Состоялся первый за многие годы полноценный исключительно двусторонний визит Сергея Лаврова в Австрию, включавший обстоятельные переговоры с главой МИД Александером Шалленбергом, встречи с канцлером, активом форума "Сочинский диалог", соотечественниками и не в последнюю очередь деловыми кругами. После трехлетней паузы в Вене проведены заседания ключевых механизмов делового взаимодействия – Смешанной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству (СМПК) и российско-австрийского Делового совета. Продвигалась, пусть иногда и с некоторыми объективными задержками, реализация достигнутых ранее договоренностей в различных областях. Восстановлению сотрудничества способствовали развитие гибридных форм диалога, вакцинация населения, возобновление регулярного авиасообщения и целый ряд других факторов.В гуманитарном блоке выделю участие нашей страны в качестве почетного гостя в международной книжной ярмарке в Вене в ноябре, в европейском первенстве по профессиональному мастерству EuroSkills в Граце в сентябре, где российская команда заняла первое место. Неизменно важные направления – работа с соотечественниками, поддержка позиций русского языка, весь военно-мемориальный блок, изучение сложных страниц общей истории.– В Австрии произошли перестановки в правительстве, к власти пришел новый канцлер. Что ожидаете от обновленного австрийского кабмина в отношениях с Россией?– Российско-австрийские связи традиционно отличаются доверительным и взаимоуважительным характером, в них отсутствуют нерешаемые проблемы. Диалог с главами австрийского правительства и государства на протяжении последних 15-20 лет развивается весьма конструктивно. Мы исходим из того, что эта линия будет продолжена, хотя во внутриполитическом плане 2021 год был весьма бурным. В программе коалиционного правительства, которая по-прежнему действует, Россия отнесена к важным партнерам. Австрия намерена укреплять с нашей страной двусторонние связи, в том числе по линии форума общественности "Сочинский диалог" (СД).Со своей стороны, настроены на плотное взаимодействие и уверены, что наше сотрудничество продолжится в конструктивном ключе и к взаимной пользе. В бытность канцлера Карла Нехаммера главой МВД Австрии рабочие контакты по этой линии осуществлялись неизменно четко и без сбоев.– Планирует ли новый канцлер Австрии посетить Москву?– Поскольку канцлер только приступил к новой сфере деятельности, сейчас все основные задачи связаны с ситуацией внутри Австрии, прежде всего, на фоне пандемии – преодоление последствий и тех кризисных факторов, которые в этой связи возникли и в экономике, и в других сферах. Отлаживание работы кабинета в новом составе и первоочередные внутренние задачи, я думаю, требуют сейчас основного внимания. Тем не менее у нас очень насыщенная повестка дня, у нас много проектов в проработке, поэтому уже в начале будущего года взаимодействие будет осуществляться на различных уровнях и по различным направлениям, включая и гуманитарную составляющую, и вопросы авиасообщения, диалог по линии минздравов. По мере того как начнет выправляться общая ситуация, конечно, контакты и их уровень будут обсуждаться. Не буду предвосхищать, как пойдет общее развитие, но думаю, что наш диалог предполагает и политические встречи, это было все последние годы, и мы настроены в этом направлении совместно работать и далее.– Ведутся ли переговоры по увеличению числа ежедневных авиарейсов между Москвой и Веной?– Мы находимся на связи с авиационными властями и Австрийскими авиалиниями. Есть востребованность в контактах – человеческих, культурных, деловых, туристическом обмене. Потенциал для роста большой, поэтому то, что мы сделали в нынешней ситуации, это, наверное, предел возможного, но хочется в позитиве строить планы на перспективу. Что касается работы над увеличением числа ежедневных авиарейсов, я бы сказал, что мы все это держим в уме, но из-за развития эпидемиологической ситуации, особенно на фоне быстрого распространения штамма "омикрон", вряд ли это решение будет быстрым. Все зависит от того, насколько пик пандемии удастся затормозить. Общий интерес понятен.– Но сокращения количества ежедневных рейсов из-за "омикрона" не будет?– Я надеюсь, что нет.– Какие двусторонние встречи стоят в повестке дня? На каком уровне и в каком формате они пройдут? Предстоят ли визиты на высшем уровне?– Теперь дело – за воплощением в жизнь имеющихся договоренностей. В ближайшие месяцы ожидаем активизации деятельности рабочих групп СМПК, встреч по линии обновленных парламентских групп дружбы, региональных и отраслевых делегаций. В правительстве Австрии, как известно, произошли персональные изменения. Первоочередные задачи сейчас, понятно, сконцентрированы на преодолении тяжелых последствий пандемии, на внутренней концентрации усилий по выходу из кризиса. Тем не менее уверен, что недостатка в важных двусторонних встречах и мероприятиях не будет. Общее развитие эпидемиологической ситуации, надеюсь, позволит вести более предметную подготовку контактов, включая в том числе политического уровня.– Остается ли позиция Вены по отношению к проекту "Северный поток — 2" неизменной после обновления правительства и на фоне неустанных попыток США и Украины воспрепятствовать запуску газопровода?– Это вопрос к нашим партнерам. Со своей стороны могу лишь отметить, что до сих пор руководство Австрии последовательно поддерживало реализацию "Северного потока 2", несмотря на, как мы полагаем, неослабевающее давление извне. Причина понятна – экономическая выгодность и целесообразность. Мы отфиксировали подтверждения приверженности этой линии уже в первых заявлениях канцлера Карла Нехаммера и мининдел Александера Шалленберга после приведения к присяге нового состава кабинета, которые исходят из того, что газопровод будет в скором времени введен в эксплуатацию в соответствии с имеющимися планами. Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект, в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV, в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования.– Есть ли опасения, что отношение Австрии изменится?– Я думаю, что проект уже состоялся, он готов к запуску в любой момент, дело за формальной, можно сказать, бюрократической стороной получения последнего разрешения со стороны германского регулятора. В общих интересах – и австрийские партнеры такое мнение, безусловно, разделяют – скорейший запуск в эксплуатацию.– Дмитрий Песков ранее выразил убеждение, что ВОЗ в течение нескольких месяцев признает российскую вакцину от коронавируса. Будет ли в таком случае реализована закупка Австрией одного миллиона доз вакцины "Спутник V", или достигнутая договоренность потеряла силу?– Действительно, в развитие договоренности между президентом России и канцлером Австрии были весьма оперативно проведены переговоры по линии Российского фонда прямых инвестиций о поставках в страну российской антиковидной вакцины "Спутник V". Однако затем в дело вмешались, по сути, процедурные вопросы. Австрийские партнеры посчитали правильным не идти по пути национальной сертификации, а дождаться решения на уровне Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Насколько мне известно, рассмотрение заявки "Спутника V" этим органом еще продолжается, что, по-видимому, пока отодвигает гипотетическую перспективу поставок препарата.На экспертном профессиональном уровне эффективность российской вакцины не ставится под сомнение. В то же время отсутствие у "Спутника V" сертификации ЕМА и ВОЗ порождает проблему. Жители, привитые им, не признаются в качестве таковых и, по сути, поражены в правах – они ограничены в своем праве свободно перемещаться, посещать различные мероприятия и так далее.Получается, что непризнание отдельных вакцин создает новые барьеры. Поэтому считаем задачу взаимного признания сертификатов о вакцинации одной из первоочередных.– Идут ли переговоры между Россией и Австрией о взаимном признании сертификатов, или же речь только о диалоге Москва-Брюссель?– Конечно, Москва-Брюссель, хотя мы знаем, что определенное движение по этому вопросу со стороны ВОЗ есть. На мой взгляд, это вопрос очевидный и решаемый. То, что "Спутник" эффективен и дает хорошую защиту, никто не оспаривает. В такой стране как Австрия, где большой поток туристов, в том числе российских, интерес к тому, чтобы можно было беспрепятственно ездить, конечно, существует и его не нужно дополнительно объяснять тем, кто работает в туристической, гостиничной сфере, ресторанном бизнесе. Иными словами, отсутствие такой договоренности мешает всем, вызывает вопросы. Это вопрос решаемый и, я надеюсь, что мы с австрийцами на встречных курсах здесь. В самое ближайшее время поработаем над результатом.– Какие крупные проекты нас ожидают в 2022 году на российско-австрийском треке?– Рассчитываем на планомерную совместную работу над реализацией наших договоренностей и планов по широкому кругу направлений – экономика, энергетика, культура, гуманитарный сектор, парламентские и региональные связи. Из конкретного упомяну программу "перекрестного" Года литературы и театра 2020/21+22, реализацию которой сдерживала пандемия. В начале года мы рассчитываем организовать консультации в Вене на уровне статс-секретарей по делам культуры, чтобы в комплексе обсудить все существующие аспекты. В стадии подготовки и еще одна новая интересная инициатива, которой рассчитываем дать старт в 2022 году. Речь идет о музейном диалоге – организации диалоговой площадки для встреч авторитетных лидеров музейного сообщества России и Австрии или так называемого музейного роуд-шоу, которое мы намерены впервые реализовать в Австрии ориентировочно во втором квартале.С нашим давним партнером – Палатой экономики Австрии – готовимся провести ориентировочно весной 2022 года второй форум "День российских регионов". Первое мероприятие в таком формате в 2019 году вызвало заметный интерес как со стороны российских субъектов Федерации (участвовало 14 регионов, 3 из них – на уровне глав), так и австрийских участников. Готовятся бизнес-миссии в Австрию по линии ряда российских регионов. Например, в ближайшей повестке дня – и эту тему хотел бы выделить отдельно – активизация давних традиционных партнерских связей между столицами наших стран – Москвой и Веной. С бургомистром Михаэлем Людвигом мы полностью согласны в том, что пришло время реализации целого ряда совместных проектов и интересных инициатив. Хотел бы подчеркнуть, что это обоюдный настрой столичных властей.Укреплению межрегионального сотрудничества способствует работа почетных консулов России в Австрии из числа авторитетных местных бизнесменов. В уходящем году открылось бюро четвертого по счету почетного консула – в Граце. Планируем не останавливаться на достигнутом, расширять эту сеть и далее.– Посольство активно участвует в реставрации советских воинских захоронений и памятных мест на территории Австрии. Могли бы вы подвести итоги проделанной в 2021 году работы? Сколько объектов удалось отреставрировать? Какое участие принимают в вашей деятельности австрийские власти и какую помощь от них получает посольство?– Важно напомнить, что обязательства австрийской стороны по поддержанию в надлежащем состоянии мемориалов солдат Красной армии, павших в Великой Отечественной войне и похороненных в Австрии, закреплены статье 19 Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года и в отношении ряда известных европейских стран достойно соблюдается. Посольство уделяет большое внимание мониторингу состояния воинских захоронений, обращает внимание австрийских партнеров там, где выявляются существенные недостатки. Большие усилия прилагаются к выяснению неизвестных имен, павших красноармейцев там, где это возможно. Основное бремя ремонтных работ берет на себя Австрийская Республика.Практически каждый год с австрийскими властями удается осуществить несколько проектов по санации советских воинских мемориалов. В 2021 году была проведена масштабная реставрация на советском участке Центрального кладбища города Вены (к 75-летию со дня открытия – 10 августа), а также основательные ремонтные работы на советском воинском захоронении "Асперн" в 22-м районе австрийской столицы. В активной фазе находятся мероприятия по санации некрополей в городах Мистельбах и Санкт-Пельтен (планируемое завершение – в 2022 году). Необходимо также отметить, что по итогам последней ежегодной проверки можно сделать вывод о том, что и на местном уровне требования статьи 19 Госдоговора соблюдаются со всем вниманием. Признательны австрийским активистам, активно участвующим в этом священном деле.Большинство советских воинских захоронений в Австрии находится в надлежащем состоянии. К памятным датам и праздникам посольство совместно с другими РЗУ в Вене и представителями австрийских организаций и муниципальных властей возлагает к могилам красноармейцев венки и цветы.– Как обстоят дела с российско-австрийским форумом общественности "Сочинский диалог"? Какие мероприятия запланированы на предстоящий год?– "Сочинский диалог" успел за короткий срок по праву стать важным звеном российско-австрийских связей. За счет новых форм коммуникации ему удалось расширить охват аудитории (особенно молодежной), сохранить интенсивность и качество мероприятий, многие из которых проведены онлайн. Разноплановая деятельность "СД" затрагивает не только заглавные сферы – экономика, искусство, история, но и такие актуальные, как медицина, молодежные обмены, межрегиональные связи. Среди состоявшихся акций – конференции и "круглые столы" по культуре, искусству, театральному делу, региональному сотрудничеству. Большой интерес вызвала международная конференция "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий России и Европы". На базе РГГУ успешно реализуется научно-образовательная программа бакалавриата "Россия-Австрия: история, политика, экономика, культура".Хотел бы отметить, что российский координационный комитет "СД" на днях опубликовал отчет о своей деятельности в 2019-2021 годах. Это содержательное и очень наглядное издание будет доступно и в электронном формате. В повестке дня остается проведение второй полноформатной сессии форума, в 2020-2021 годах вынужденно откладывавшейся из-за пандемии COVID-19. В порядке очередности она должна будет пройти в Австрии.

https://ria.ru/20211207/plotnikov-1762458472.html

https://ria.ru/20211201/avstriya-1761639701.html

https://ria.ru/20210716/avstriya-1741509385.html

https://ria.ru/20211105/linkhart-1757779399.html

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интервью, австрия, российский фонд прямых инвестиций, северный поток — 2, дмитрий любинский, россия