https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766281748.html

В Москве за сутки выявили 2739 случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 2739 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 31.12.2021

В Москве за сутки выявили 2739 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2739, 1529 и 1197 заражений соответственно,... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:38

2021-12-31T11:38

2021-12-31T11:38

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2739, 1529 и 1197 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2739, Санкт-Петербург - 1529, Московская область - 1197", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 12, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – шесть и три соответственно.

https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766281023.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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