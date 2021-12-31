https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766281748.html
В Москве за сутки выявили 2739 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2739 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 31.12.2021
В Москве за сутки выявили 2739 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2739, 1529 и 1197 заражений соответственно,... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:38
2021-12-31T11:38
2021-12-31T11:38
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2739, 1529 и 1197 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2739, Санкт-Петербург - 1529, Московская область - 1197", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 12, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – шесть и три соответственно.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки выявили 2739 случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2739 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье — 1197