https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766257634.html
Страшное последствие коронавируса
В Госдуме предупредили об опасности онкологии у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2021
Страшное последствие коронавируса
У людей, перенесших COVID-19, может развиться онкологическое заболевание, сообщает Ura.ru со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T04:13
2021-12-31T04:13
2021-12-31T04:13
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. У людей, перенесших COVID-19, может развиться онкологическое заболевание, сообщает Ura.ru со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Татьяну Соломатину.Рак у таких пациентов, утверждает эксперт, может развиться в либо в легких, либо в желудочно-кишечном тракте."COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний", - сказала Соломатина.Ранее директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина заявила, что выявлять онкологические заболевания стали реже из-за пандемии коронавируса, поэтому через пару лет возможен рост случаев онкозаболеваний в запущенных формах и сокращение жизни больных раком.Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, в свою очередь, отметил, что пациентам с онкологическими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться как можно быстрее, потому что они входят в зону особого риска.
https://ria.ru/20211214/sgu-1763516440.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Госдуме предупредили об опасности онкологии у переболевших COVID-19
Депутат Госдумы Соломатина заявила, что у переболевших COVID-19 может развиться рак