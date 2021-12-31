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КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом
КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом - РИА Новости, 31.12.2021
КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом
Новогодний концерт и салют прошел на площади имени Ким Ир Сена в столице КНДР Пхеньяне, их трансляцию провело Центральное телевидение КНДР. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T23:50
2021-12-31T23:50
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
ким чен ир
ким чен ын
новый год
ким ир сен
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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Новогодний концерт и салют прошел на площади имени Ким Ир Сена в столице КНДР Пхеньяне, их трансляцию провело Центральное телевидение КНДР.На установленную на площади большую открытую сцену вышли десятки артистов, они исполнили в том числе песни, восхваляющие лидера страны Ким Чен Ына. Сама площадь была заполнена народом, некоторые сажали на плечи детей. Многие граждане держали светящиеся стики, у кого-то можно было заметить праздничные аксессуары, например, ободки с заячьими ушами. На кадрах трансляции крупным планом можно было увидеть, что все зрители носят медицинские или тряпичные маски.После завершения основной части концерта часы с драконом на площади пробили двенадцать. На фоне портретов бывших вождей Ким Чен Ира и Ким Ир Сена перед Народным дворцом учебы был торжественно поднят флаг, а затем начался праздничный салют. Наблюдавшие за светопреставлением граждане улыбались и махали руками. Под конец в воздухе вспыхнула созданная из салютных залпов надпись "2022".Как и в прошедшие два года, трансляции поздравительной речи Ким Чен Ына не было, его присутствия на концерте на площади также не показали. Вместо этого после трансляции новогоднего празднования диктор телеканала произнесла поздравительную речь, в которой восхвалила достижения политики Ким Чен Ына, включая развитие Пхеньяна и строительство жилых кварталов в городе Самчжиён, "заботу о народе" великого лидера. В завершение она поздравила Ким Чен Ына с Новым годом и послала ему поклон.После этого по телеканалу под звуки песни, восхваляющей предыдущих вождей КНДР Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, стали показывать их портреты и озеро Пэктусан.Последние два года Ким Чен Ын не выпускал новогодних посланий к нации, предпочитая вместо этого доносить свои мысли до граждан в речах по итогам крупных партийных заседаний в конце старого года или начале нового. Так, в конце 2019 года Ким Чен Ын председательствовал на четырехдневном пленарном заседании партии, а новогоднее послание в январе 2020 года проводить не стал, впервые с момента прихода к власти. В 2021 году лидер КНДР выпустил речь по итогам партийного съезда в январе и также не проводил новогоднее обращение к нации.В этом году также с 28 декабря идет четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором Ким Чен Ын уже зачитал речь и доклад. Их содержание пока не было опубликовано. Внимание приковано к тому, сколько будет идти пленум, пятый день которого, по сообщению ЦТАК, пройдет 1 января, и каким будет содержание постановления по итогам пленума.
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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, ким чен ир, ким чен ын, новый год, ким ир сен
23:50 31.12.2021
 
КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом

КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом в Пхеньяне

© РИА Новости / Мария Фролова / Перейти в фотобанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Мария Фролова
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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Новогодний концерт и салют прошел на площади имени Ким Ир Сена в столице КНДР Пхеньяне, их трансляцию провело Центральное телевидение КНДР.
На установленную на площади большую открытую сцену вышли десятки артистов, они исполнили в том числе песни, восхваляющие лидера страны Ким Чен Ына. Сама площадь была заполнена народом, некоторые сажали на плечи детей. Многие граждане держали светящиеся стики, у кого-то можно было заметить праздничные аксессуары, например, ободки с заячьими ушами. На кадрах трансляции крупным планом можно было увидеть, что все зрители носят медицинские или тряпичные маски.
После завершения основной части концерта часы с драконом на площади пробили двенадцать. На фоне портретов бывших вождей Ким Чен Ира и Ким Ир Сена перед Народным дворцом учебы был торжественно поднят флаг, а затем начался праздничный салют. Наблюдавшие за светопреставлением граждане улыбались и махали руками. Под конец в воздухе вспыхнула созданная из салютных залпов надпись "2022".
Как и в прошедшие два года, трансляции поздравительной речи Ким Чен Ына не было, его присутствия на концерте на площади также не показали. Вместо этого после трансляции новогоднего празднования диктор телеканала произнесла поздравительную речь, в которой восхвалила достижения политики Ким Чен Ына, включая развитие Пхеньяна и строительство жилых кварталов в городе Самчжиён, "заботу о народе" великого лидера. В завершение она поздравила Ким Чен Ына с Новым годом и послала ему поклон.
После этого по телеканалу под звуки песни, восхваляющей предыдущих вождей КНДР Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, стали показывать их портреты и озеро Пэктусан.
Последние два года Ким Чен Ын не выпускал новогодних посланий к нации, предпочитая вместо этого доносить свои мысли до граждан в речах по итогам крупных партийных заседаний в конце старого года или начале нового. Так, в конце 2019 года Ким Чен Ын председательствовал на четырехдневном пленарном заседании партии, а новогоднее послание в январе 2020 года проводить не стал, впервые с момента прихода к власти. В 2021 году лидер КНДР выпустил речь по итогам партийного съезда в январе и также не проводил новогоднее обращение к нации.
В этом году также с 28 декабря идет четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором Ким Чен Ын уже зачитал речь и доклад. Их содержание пока не было опубликовано. Внимание приковано к тому, сколько будет идти пленум, пятый день которого, по сообщению ЦТАК, пройдет 1 января, и каким будет содержание постановления по итогам пленума.
Лидер КНДР Ким Чен Ын принимает участие в пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря, 15:49
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В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянКим Чен ИрКим Чен ЫнНовый годКим Ир Сен
 
 
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