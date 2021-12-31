https://ria.ru/20211231/kinematograf-1766286472.html

Мишустин поручил доработать концепцию развития российского кинематографа

Мишустин поручил доработать концепцию развития российского кинематографа - РИА Новости, 31.12.2021

Мишустин поручил доработать концепцию развития российского кинематографа

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение доработать Концепцию развития отечественного кинематографа, в том числе учесть появление... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:28

2021-12-31T12:28

2021-12-31T12:37

общество

санкт-петербург

москва

министерство финансов рф (минфин россии)

михаил мишустин

культура

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение доработать Концепцию развития отечественного кинематографа, в том числе учесть появление онлайн-кинотеатров, сообщает пресс-служба кабмина."Одно из поручений председателя правительства касается Концепции развития отечественного кинематографа до 2030 года. Документ должен учитывать оценку влияния на киноиндустрию роста рынка онлайн-кинотеатров, предусматривать меры по модернизации системы образования в сфере кинематографии и сохранению базовых государственных киностудий в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге", - говорится в сообщении.Отмечается, что за доработку проекта концепции ответственны Минкультуры, Минцифры и Минфин совместно с Фондом кино и профессиональным сообществом. В правительство документ должны внести до 1 марта.Отмечается, что решения по поддержке отечественной киноиндустрии будут реализованы в ближайшие три месяца.

https://ria.ru/20211231/kino-1766285753.html

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общество, санкт-петербург, москва, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, культура