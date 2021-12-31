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В институте философии РАН объяснили "изучение ада"
В институте философии РАН объяснили "изучение ада" - РИА Новости, 31.12.2021
В институте философии РАН объяснили "изучение ада"
Исследование, посвященное злу и аду, относится к "абсолютно научному философскому обсуждению", об этом РБК рассказал старший научный сотрудник Института... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T06:06
2021-12-31T06:06
общество
высшая школа экономики (вшэ)
российская академия наук
российский научный фонд
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Исследование, посвященное злу и аду, относится к "абсолютно научному философскому обсуждению", об этом РБК рассказал старший научный сотрудник Института философии РАН Кирилл Карпов.Ранее институт заказал написание научной работы по теме "Является ли злом существование ада" за 742 тысячи рублей, такие данные приводятся на сайте госзакупок. Договор исполнили еще 7 октября. "Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда (РНФ)", — сообщили представители института РБК. По данным издания, единственным поставщиком госзакупки указан Игорь Гаспаров — доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурленко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).Как заявил Карпов, он руководил научным исследованием "Феномен зла: от метафизики к теориям морали", в рамках которого писалась работа "Является ли злом существование ада". "Обсуждаемая в прессе научная работа представляет собой анализ атеистических аргументов от зла. Конкретнее, вопрос о том, является ли существование ада, утверждаемое в христианской догматике, аргументом против божественной благости. Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное философское обсуждение", — указал ученый.По его словам, Гаспаров является "очень уважаемым и знающим специалистом", при этом проект проходил проверку РНФ, а статья прошла двойное рецензирование. Карпов добавил, что договор на проведение исследования проходил процедуру госзакупок, так как участвующий в проекте автор не работает в Институте философии РАН, а именно это учреждение является основной организацией, через которую проводились научные исследования.Ученый отметил, что упомянутая на сайте госзакупок сумма была выделена не только на статью, но и на главу в коллективной монографии. "Если считать объемы, то статья — это 1/3 от всей работы, выполненной Гаспаровым", — подытожил Карпов.
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общество, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, российский научный фонд
06:06 31.12.2021
 
В институте философии РАН объяснили "изучение ада"

Сотрудник РАН Карпов заявил, что исследование об "аде" относится к философскому обсуждению

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Исследование, посвященное злу и аду, относится к "абсолютно научному философскому обсуждению", об этом РБК рассказал старший научный сотрудник Института философии РАН Кирилл Карпов.
Ранее институт заказал написание научной работы по теме "Является ли злом существование ада" за 742 тысячи рублей, такие данные приводятся на сайте госзакупок. Договор исполнили еще 7 октября. "Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда (РНФ)", — сообщили представители института РБК. По данным издания, единственным поставщиком госзакупки указан Игорь Гаспаров — доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурленко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).
Как заявил Карпов, он руководил научным исследованием "Феномен зла: от метафизики к теориям морали", в рамках которого писалась работа "Является ли злом существование ада". "Обсуждаемая в прессе научная работа представляет собой анализ атеистических аргументов от зла. Конкретнее, вопрос о том, является ли существование ада, утверждаемое в христианской догматике, аргументом против божественной благости. Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное философское обсуждение", — указал ученый.
По его словам, Гаспаров является "очень уважаемым и знающим специалистом", при этом проект проходил проверку РНФ, а статья прошла двойное рецензирование. Карпов добавил, что договор на проведение исследования проходил процедуру госзакупок, так как участвующий в проекте автор не работает в Институте философии РАН, а именно это учреждение является основной организацией, через которую проводились научные исследования.
Ученый отметил, что упомянутая на сайте госзакупок сумма была выделена не только на статью, но и на главу в коллективной монографии. "Если считать объемы, то статья — это 1/3 от всей работы, выполненной Гаспаровым", — подытожил Карпов.
Руководитель сектора истории русской философии Института философии РАН Анатолий Черняев
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