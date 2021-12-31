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Экс-премьер Украины подал иск к СБУ из-за введенных против него санкций

Экс-премьер Украины подал иск к СБУ из-за введенных против него санкций - РИА Новости, 31.12.2021

Экс-премьер Украины подал иск к СБУ из-за введенных против него санкций

Бывший премьер Украины Николай Азаров подал иск к Службе безопасности (СБУ) и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-глава правительства... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T15:46

2021-12-31T15:46

2021-12-31T15:46

в мире

украина

киев

николай азаров (политик)

виктор янукович

владимир зеленский

верховная рада украины

служба безопасности украины

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КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров подал иск к Службе безопасности (СБУ) и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-глава правительства оспаривает введенные против него санкции, сообщается на сайте киевского суда.В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций к бывшему главе государства Виктору Януковичу, бывшему премьеру Азарову и еще ряду экс-чиновников."Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров. Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций", - говорится в сообщении на сайте суда.Помимо этого, Азаров просит суд признать противоправным бездействие и самого СНБО, потому как он не принял решения об отмене санкций в отношении экс-премьера.Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны. В марте 2021 года СНБО Украины решил ввести "максимальные санкции" против Януковича, Азарова и других экс-чиновников.

https://radiosputnik.ria.ru/20211231/zatulin-1766307356.html

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в мире, украина, киев, николай азаров (политик), виктор янукович, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины