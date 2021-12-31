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МИД Франции осудил запуск Ираном космических ракет
МИД Франции осудил запуск Ираном космических ракет - РИА Новости, 31.12.2021
МИД Франции осудил запуск Ираном космических ракет
Франция осуждает запуск Ираном космических ракет и сожалеет, что он совпал с усилиями, предпринимаемыми для прогресса в переговорах по иранской ядерной... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T17:42
2021-12-31T17:42
в мире
иран
оон
вена
франция
мид франции‎
министерство обороны ирана
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ПАРИЖ, 31 дек - РИА Новости. Франция осуждает запуск Ираном космических ракет и сожалеет, что он совпал с усилиями, предпринимаемыми для прогресса в переговорах по иранской ядерной программе в Вене, заявил представитель МИД.Ранее официальный представитель отдела космических разработок при министерстве обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни сообщил, что иранская ракета-носитель "Симург" в четверг впервые доставила на орбиту одновременно три исследовательских груза."Франция осуждает этот запуск, который не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН… Эти действия вызывают еще большее сожаление из-за того, что происходят в то время, когда мы добиваемся прогресса на переговорах по ядерной программе (Ирана - ред.) в Вене", - заявил представитель МИД на брифинге в пятницу.Он напомнил, что резолюция призывает Иран воздерживаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.В министерстве подчеркнули, что этот запуск напрямую способствует прогрессу Ирана в его программе создания баллистических ракет, которое и без того вызывает серьезную озабоченность из-за схожих технологий."Роль министерства обороны (Ирана) в этом запуске свидетельствует о тесной связи между этими двумя программами", - считают во французском внешнеполитическом ведомстве.
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в мире, иран, оон, вена, франция, мид франции‎, министерство обороны ирана
17:42 31.12.2021
 
МИД Франции осудил запуск Ираном космических ракет

МИД Франции осудил запуск Ираном космических ракет, произведенный вразрез резолюции СБ ООН

© REUTERS / WANA/Ministry of Defense of IranРакета-носителя "Симург" перед началом запуска, Иран
Ракета-носителя Симург перед началом запуска, Иран - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / WANA/Ministry of Defense of Iran
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ПАРИЖ, 31 дек - РИА Новости. Франция осуждает запуск Ираном космических ракет и сожалеет, что он совпал с усилиями, предпринимаемыми для прогресса в переговорах по иранской ядерной программе в Вене, заявил представитель МИД.
Ранее официальный представитель отдела космических разработок при министерстве обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни сообщил, что иранская ракета-носитель "Симург" в четверг впервые доставила на орбиту одновременно три исследовательских груза.
"Франция осуждает этот запуск, который не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН… Эти действия вызывают еще большее сожаление из-за того, что происходят в то время, когда мы добиваемся прогресса на переговорах по ядерной программе (Ирана - ред.) в Вене", - заявил представитель МИД на брифинге в пятницу.
Он напомнил, что резолюция призывает Иран воздерживаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.
В министерстве подчеркнули, что этот запуск напрямую способствует прогрессу Ирана в его программе создания баллистических ракет, которое и без того вызывает серьезную озабоченность из-за схожих технологий.
"Роль министерства обороны (Ирана) в этом запуске свидетельствует о тесной связи между этими двумя программами", - считают во французском внешнеполитическом ведомстве.
Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 10:00Ядерные технологии
Мохаммад Эслами: Иран уже может производить ядерное топливо
 
В миреИранООНВенаФранцияМИД Франции‎Министерство обороны Ирана
 
 
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