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МИД Франции осудил запуск Ираном космических ракет
МИД Франции осудил запуск Ираном космических ракет - РИА Новости, 31.12.2021
МИД Франции осудил запуск Ираном космических ракет
Франция осуждает запуск Ираном космических ракет и сожалеет, что он совпал с усилиями, предпринимаемыми для прогресса в переговорах по иранской ядерной... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T17:42
2021-12-31T17:42
2021-12-31T17:42
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ПАРИЖ, 31 дек - РИА Новости. Франция осуждает запуск Ираном космических ракет и сожалеет, что он совпал с усилиями, предпринимаемыми для прогресса в переговорах по иранской ядерной программе в Вене, заявил представитель МИД.Ранее официальный представитель отдела космических разработок при министерстве обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни сообщил, что иранская ракета-носитель "Симург" в четверг впервые доставила на орбиту одновременно три исследовательских груза."Франция осуждает этот запуск, который не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН… Эти действия вызывают еще большее сожаление из-за того, что происходят в то время, когда мы добиваемся прогресса на переговорах по ядерной программе (Ирана - ред.) в Вене", - заявил представитель МИД на брифинге в пятницу.Он напомнил, что резолюция призывает Иран воздерживаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.В министерстве подчеркнули, что этот запуск напрямую способствует прогрессу Ирана в его программе создания баллистических ракет, которое и без того вызывает серьезную озабоченность из-за схожих технологий."Роль министерства обороны (Ирана) в этом запуске свидетельствует о тесной связи между этими двумя программами", - считают во французском внешнеполитическом ведомстве.
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в мире, иран, оон, вена, франция, мид франции, министерство обороны ирана
МИД Франции осудил запуск Ираном космических ракет
МИД Франции осудил запуск Ираном космических ракет, произведенный вразрез резолюции СБ ООН