https://ria.ru/20211231/irak-1766314610.html

В Ираке 20 человек из одной семьи нашли убитыми

В Ираке 20 человек из одной семьи нашли убитыми - РИА Новости, 31.12.2021

В Ираке 20 человек из одной семьи нашли убитыми

Двадцать человек из одной семьи обнаружены убитыми в доме в иракской провинции Бабиль, говорится в заявлении командования операциями ВС Ирака в провинции,... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T16:43

2021-12-31T16:43

2021-12-31T16:43

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Двадцать человек из одной семьи обнаружены убитыми в доме в иракской провинции Бабиль, говорится в заявлении командования операциями ВС Ирака в провинции, которое приводит агентство INA."Силы безопасности выполняли действия в отношении разыскиваемых лиц, укрывавшихся в доме, хозяин которого открыл стрельбу по силам безопасности, ранив двоих военных. Силы безопасности из спецназа, имея судебное разрешение, окружили дом, хозяин которого отказался сдаваться. После того, как они вошли в дом, они нашли убитыми 20 членов его семьи, находившихся в нем", - сообщается в заявлении.По информации ряда иракских СМИ, в четверг мужчина, находящийся в розыске по обвинению в терроризме, застрелил в доме членов своей семьи, среди которых были женщины и дети, после чего покончил с собой.В свою очередь, его сестра заявила телеканалу Rudaw, что находившиеся в доме родственники были застрелены силовиками. По ее словам, силы безопасности были отправлены к дому из-за "семейных проблем".Губернатор Бабиля Хасан Мандиль ас-Сарьяви распорядился создать комиссию с целью установить причины, приведшие к гибели людей в доме.

https://ria.ru/20211230/perevodchik-1766130259.html

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в мире, ирак, бабиль, жилье