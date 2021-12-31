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В Совфеде посоветовали воздержаться от посещения гостей в каникулы
В Совфеде посоветовали воздержаться от посещения гостей в каникулы - РИА Новости, 31.12.2021
В Совфеде посоветовали воздержаться от посещения гостей в каникулы
Новогодние каникулы, как и сам праздник, лучше проводить в кругу семьи, воздержавшись от посещения компаний, ресторанов и поездок в гости, рассказал РИА Новости РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:25
2021-12-31T14:25
распространение коронавируса
общество
новый год
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир круглый
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Новогодние каникулы, как и сам праздник, лучше проводить в кругу семьи, воздержавшись от посещения компаний, ресторанов и поездок в гости, рассказал РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."С учетом пандемии все праздники надо планировать исходя из сохраняющейся опасности заражения. Особенно это актуально для тех, кто отрицает наличие коронавируса, наличие пандемии как таковой. Они являются самой уязвимой группой в плане заражения", - сказал политик.По словам Круглого, "праздник есть праздник, и, конечно, надо встречать его". При этом сенатор отметил, что традиционно в России принято встречать Новый год в кругу семьи. "Мне кажется, необходимо все-таки больших компаний, празднования где-то в ресторане избегать", - сказал сенатор, пояснив, что другие посетители могут быть источником заражения.Это же касается и новогодних каникул, сказал законодатель. "Лучше посвятить это время детям, семье, прогулкам на свежем воздухе, соблюдая простые правила, ограничивающие возможность контактов. И если нужно пойти в магазин, торговый центр, то тщательно пользоваться мерами индивидуальной защиты", - подчеркнул он.Говоря о возможных поездках к родственникам во время праздников, Круглый допустил такую возможность, "если это семья, семейные связи, люди привитые". "Если мы едем к людям непривитым, нужно понимать, что угроза их заразить существует. Взвесить нужно каждому человеку все "за" и "против", учитывая сложную ситуацию, которая существует (с COVID)", - полагает законодатель."От зарубежных поездок я рекомендую вообще воздерживаться, потому что сейчас пока непонятно, что происходит с коронавирусом в мире", - отметил он. Парламентарий пояснил, что новые штаммы могут представлять угрозу даже для привитых.Если думать о своей безопасности, то следует пока воздержаться и от поездок по стране, считает он. "Тем, кто думает о своей безопасности, о своем здоровье, здоровье своей семьи, я советую пока пропустить эти новогодние праздники, побыть дома и отметить их в кругу семьи без потенциальной возможности заболеть", - сказал политик.На новогоднем столе, по его словам, должны быть обычные, привычные россиянам блюда, нужно разумно подходить к празднованию, "чтобы не превращать это в дополнительную нагрузку на организм перееданием, перепиванием, не увлекаться крепкими спиртными напитками". "Лучше гулять", - заключил Круглый.
https://ria.ru/20211231/elka-1766298859.html
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общество, новый год, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый
14:25 31.12.2021
 
В Совфеде посоветовали воздержаться от посещения гостей в каникулы

Сенатор Круглый: в новогодние каникулы следует воздержаться от компаний и поездок в гости

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки фотографируются на Красной площади в Москве
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Новогодние каникулы, как и сам праздник, лучше проводить в кругу семьи, воздержавшись от посещения компаний, ресторанов и поездок в гости, рассказал РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"С учетом пандемии все праздники надо планировать исходя из сохраняющейся опасности заражения. Особенно это актуально для тех, кто отрицает наличие коронавируса, наличие пандемии как таковой. Они являются самой уязвимой группой в плане заражения", - сказал политик.
По словам Круглого, "праздник есть праздник, и, конечно, надо встречать его". При этом сенатор отметил, что традиционно в России принято встречать Новый год в кругу семьи. "Мне кажется, необходимо все-таки больших компаний, празднования где-то в ресторане избегать", - сказал сенатор, пояснив, что другие посетители могут быть источником заражения.
Это же касается и новогодних каникул, сказал законодатель. "Лучше посвятить это время детям, семье, прогулкам на свежем воздухе, соблюдая простые правила, ограничивающие возможность контактов. И если нужно пойти в магазин, торговый центр, то тщательно пользоваться мерами индивидуальной защиты", - подчеркнул он.
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Говоря о возможных поездках к родственникам во время праздников, Круглый допустил такую возможность, "если это семья, семейные связи, люди привитые". "Если мы едем к людям непривитым, нужно понимать, что угроза их заразить существует. Взвесить нужно каждому человеку все "за" и "против", учитывая сложную ситуацию, которая существует (с COVID)", - полагает законодатель.
"От зарубежных поездок я рекомендую вообще воздерживаться, потому что сейчас пока непонятно, что происходит с коронавирусом в мире", - отметил он. Парламентарий пояснил, что новые штаммы могут представлять угрозу даже для привитых.
Если думать о своей безопасности, то следует пока воздержаться и от поездок по стране, считает он. "Тем, кто думает о своей безопасности, о своем здоровье, здоровье своей семьи, я советую пока пропустить эти новогодние праздники, побыть дома и отметить их в кругу семьи без потенциальной возможности заболеть", - сказал политик.
На новогоднем столе, по его словам, должны быть обычные, привычные россиянам блюда, нужно разумно подходить к празднованию, "чтобы не превращать это в дополнительную нагрузку на организм перееданием, перепиванием, не увлекаться крепкими спиртными напитками". "Лучше гулять", - заключил Круглый.
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Распространение коронавирусаОбществоНовый годКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Круглый
 
 
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