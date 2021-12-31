https://ria.ru/20211231/god-1766317702.html
Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов России
Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов России - РИА Новости, 31.12.2021
Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов России
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T17:16
2021-12-31T17:16
2021-12-31T18:00
культура
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия."Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия народов России", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.Также, согласно указу, глава государства постановил образовать организационный комитет, которому предстоит утвердить план основных мероприятий.На большой пресс-конференции Путин ответил на вопрос журналистки из Марий Эл, которая попросила о дополнительной помощи предприятиям и мастерам народных промыслов. В ответ глава государства заявил, что поддержка культуры и традиций народов многонациональной страны — один из приоритетов власти.
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владимир путин, россия
17:16 31.12.2021 (обновлено: 18:00 31.12.2021)
Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов России
Президент Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России
для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия.
"Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия народов России", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Также, согласно указу, глава государства постановил образовать организационный комитет, которому предстоит утвердить план основных мероприятий.
На большой пресс-конференции Путин ответил на вопрос журналистки из Марий Эл, которая попросила о дополнительной помощи предприятиям и мастерам народных промыслов. В ответ глава государства заявил, что поддержка культуры и традиций народов многонациональной страны — один из приоритетов власти.