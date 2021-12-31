https://ria.ru/20211231/god-1766317702.html

Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов России

Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов России - РИА Новости, 31.12.2021

Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T17:16

2021-12-31T17:16

2021-12-31T18:00

культура

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия."Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия народов России", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.Также, согласно указу, глава государства постановил образовать организационный комитет, которому предстоит утвердить план основных мероприятий.На большой пресс-конференции Путин ответил на вопрос журналистки из Марий Эл, которая попросила о дополнительной помощи предприятиям и мастерам народных промыслов. В ответ глава государства заявил, что поддержка культуры и традиций народов многонациональной страны — один из приоритетов власти.

https://ria.ru/20210109/byk-1591293271.html

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владимир путин, россия