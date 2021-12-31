https://ria.ru/20211231/gaz-1766330950.html
Цены фьючерсов на газ в Европе завершили год ниже 800 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе завершили год ниже 800 долларов - РИА Новости, 31.12.2021
Цены фьючерсов на газ в Европе завершили год ниже 800 долларов
Фьючерсы на газ в Европе в последний день торгов в 2021 году подешевели более чем на 20%, ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T21:38
2021-12-31T21:38
2021-12-31T21:56
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе в последний день торгов в 2021 году подешевели более чем на 20%, ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость ближайших (февральских) фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 1015,4 доллара. В течение дня котировки снижались и в 14.56 упали до минимального значения — 765,3 доллара, что на 25% ниже расчетной цены четверга (почти 1020 долларов). Ниже отметки в 800 долларов показатель опустился впервые с 10 ноября. Цена закрытия составила 779,4 доллара.Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара. Помимо коррекции, снижение цен в последние дни может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из-за рубежа и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.Однако, несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре остаются высокими. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте аналогичный показатель, по данным Spot TTF, составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов в Европе не было с 1996 года.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия 2022 года.
https://ria.ru/20211230/gaz-1766248527.html
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экономика, азия, европа, северный поток — 2
21:38 31.12.2021 (обновлено: 21:56 31.12.2021)
Цены фьючерсов на газ в Европе завершили год ниже 800 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе завершили год снижением более чем на 20%, ниже 800 долларов
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе в последний день торгов в 2021 году подешевели более чем на 20%, ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость ближайших (февральских) фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 1015,4 доллара. В течение дня котировки снижались и в 14.56 упали до минимального значения — 765,3 доллара, что на 25% ниже расчетной цены четверга (почти 1020 долларов). Ниже отметки в 800 долларов показатель опустился впервые с 10 ноября. Цена закрытия составила 779,4 доллара.
Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара. Помимо коррекции, снижение цен в последние дни может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из-за рубежа и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.
Однако, несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре остаются высокими. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте аналогичный показатель, по данным Spot TTF, составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).
Ощутимый рост цен на газ в Европе
начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов в Европе не было с 1996 года.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2
". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия 2022 года.