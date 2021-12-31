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Фьючерсы на газ падали ниже 800 долларов впервые с 10 ноября
Фьючерсы на газ падали ниже 800 долларов впервые с 10 ноября - РИА Новости, 31.12.2021
Фьючерсы на газ падали ниже 800 долларов впервые с 10 ноября
В пятницу днем фьючерсы на газ в Европе падали ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные ICE Futures. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T17:29
2021-12-31T19:48
экономика
европа
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В пятницу днем фьючерсы на газ в Европе падали ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные ICE Futures.На открытии торгов февральские контракты по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, стоили 1015,4 доллара за тысячу кубометров. В течение дня котировки снижались, а к 14:56 мск достигли минимального значения в 765,3 доллара — это на 25% меньше расчетной цены четверга (почти 1020 долларов).Последний час фьючерсы торгуются в диапазоне 780-850 долларов.Цены на газ в Европе растут с апреля, в начале октября они превысили тысячу долларов, а исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты связывают взлет цен с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".На этой неделе цены стали падать, а в четверг опустились ниже тысячи долларов. Коррекционное снижение последней недели может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях.Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте аналогичный показатель, по данным Spot TTF, составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).
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экономика, европа
17:29 31.12.2021 (обновлено: 19:48 31.12.2021)
 
Фьючерсы на газ падали ниже 800 долларов впервые с 10 ноября

Фьючерсы на газ дешевеют в Европе, уже падали ниже 800 доларов впервые с 10 ноября

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В пятницу днем фьючерсы на газ в Европе падали ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные ICE Futures.
На открытии торгов февральские контракты по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, стоили 1015,4 доллара за тысячу кубометров. В течение дня котировки снижались, а к 14:56 мск достигли минимального значения в 765,3 доллара — это на 25% меньше расчетной цены четверга (почти 1020 долларов).
Последний час фьючерсы торгуются в диапазоне 780-850 долларов.
Цены на газ в Европе растут с апреля, в начале октября они превысили тысячу долларов, а исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.
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На этой неделе цены стали падать, а в четверг опустились ниже тысячи долларов. Коррекционное снижение последней недели может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях.
Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте аналогичный показатель, по данным Spot TTF, составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).
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