https://ria.ru/20211231/gaz-1766318259.html

Фьючерсы на газ падали ниже 800 долларов впервые с 10 ноября

Фьючерсы на газ падали ниже 800 долларов впервые с 10 ноября - РИА Новости, 31.12.2021

Фьючерсы на газ падали ниже 800 долларов впервые с 10 ноября

В пятницу днем фьючерсы на газ в Европе падали ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные ICE Futures. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T17:29

2021-12-31T17:29

2021-12-31T19:48

экономика

европа

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В пятницу днем фьючерсы на газ в Европе падали ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные ICE Futures.На открытии торгов февральские контракты по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, стоили 1015,4 доллара за тысячу кубометров. В течение дня котировки снижались, а к 14:56 мск достигли минимального значения в 765,3 доллара — это на 25% меньше расчетной цены четверга (почти 1020 долларов).Последний час фьючерсы торгуются в диапазоне 780-850 долларов.Цены на газ в Европе растут с апреля, в начале октября они превысили тысячу долларов, а исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты связывают взлет цен с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".На этой неделе цены стали падать, а в четверг опустились ниже тысячи долларов. Коррекционное снижение последней недели может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях.Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте аналогичный показатель, по данным Spot TTF, составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/obvinenie-1766247039.html

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экономика, европа