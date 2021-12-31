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Россия не даст "замотать" идею о гарантиях безопасности, заявил Лавров

Россия не даст "замотать" идею о гарантиях безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2021

Россия не даст "замотать" идею о гарантиях безопасности, заявил Лавров

Россия не даст США и НАТО "замотать" инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:29

2021-12-31T10:29

2021-12-31T13:31

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия не даст США и НАТО "замотать" инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Переговоры РФ и США по российским предложениям по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после, российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия-НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене."Отмечу: "замотать" наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим", - сказал Лавров.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Читайте полный текст интервью >>

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