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Россия не даст "замотать" идею о гарантиях безопасности, заявил Лавров
Россия не даст "замотать" идею о гарантиях безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2021
Россия не даст "замотать" идею о гарантиях безопасности, заявил Лавров
Россия не даст США и НАТО "замотать" инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:29
2021-12-31T10:29
2021-12-31T13:31
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия не даст США и НАТО "замотать" инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Переговоры РФ и США по российским предложениям по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после, российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия-НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене."Отмечу: "замотать" наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим", - сказал Лавров.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, сша, вена, сергей рябков, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, россия
10:29 31.12.2021 (обновлено: 13:31 31.12.2021)
Россия не даст "замотать" идею о гарантиях безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не даст США и НАТО "замотать" идею о гарантиях безопасности