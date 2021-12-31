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Фейерверки в Москве. Прямая трансляция

Фейерверки в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.12.2021

Фейерверки в Москве. Прямая трансляция

В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 62 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T23:46

2021-12-31T23:46

2021-12-31T23:51

новый год — 2022

москва

новый год

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В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 62 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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