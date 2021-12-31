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Фейерверки в Москве. Прямая трансляция
Фейерверки в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.12.2021
Фейерверки в Москве. Прямая трансляция
В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 62 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T23:46
2021-12-31T23:46
2021-12-31T23:51
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москва
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В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 62 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.
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5
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Фейерверки в Москве. Прямая трансляция
В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 62 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.
2021-12-31T23:46
true
PT1S
23:46 31.12.2021 (обновлено: 23:51 31.12.2021)
Фейерверки в Москве. Прямая трансляция
В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 62 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.