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В Нидерландах при запуске самодельного фейерверка погиб ребенок
В Нидерландах при запуске самодельного фейерверка погиб ребенок - РИА Новости, 31.12.2021
В Нидерландах при запуске самодельного фейерверка погиб ребенок
В городке Хаксберген на востоке Нидерландов 12-летний мальчик погиб, 11-летний пострадал во время запуска фейерверка при помощи самодельного устройства,... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T19:42
2021-12-31T19:42
в мире
нидерланды
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ПАРИЖ, 31 дек - РИА Новости. В городке Хаксберген на востоке Нидерландов 12-летний мальчик погиб, 11-летний пострадал во время запуска фейерверка при помощи самодельного устройства, сообщает местная полиция."В Хаксбергене 12-летний мальчик погиб в результате несчастного случая во время применения самодельного устройства с молотом. Сам мальчик не запускал устройство, а был сторонним наблюдателем... Пострадавший был доставлен в больницу санитарной авиацией, где скончался от полученных травм. Также с травмами госпитализирован 11-летний мальчик", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что по подозрению в убийстве был задержан мужчина.По данным местных СМИ, дети наблюдали, как взрослый мужчина запускал фейерверк с помощью самодельной установки во время уличной вечеринки с участием четырех семей.Такая самодельная установка с металлическим молотом - klaphamer - является популярной традицией в голландском регионе Твенте и не запрещена в Нидерландах.При этом власти Нидерландов объявили в очередной раз запрет на продажу и запуск фейерверков на территории страны под Новый год в связи с загруженностью врачей и больниц из-за коронавируса.
https://ria.ru/20200101/1563059913.html
https://ria.ru/20211211/feyerverk-1763254505.html
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в мире, нидерланды
19:42 31.12.2021
 
В Нидерландах при запуске самодельного фейерверка погиб ребенок

На востоке Нидерландов 12-летний мальчик погиб при запуске самодельного фейерверка

© Фото : Niek FromaПолицейский автомобиль в Нидерландах
Полицейский автомобиль в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Фото : Niek Froma
Полицейский автомобиль в Нидерландах. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 дек - РИА Новости. В городке Хаксберген на востоке Нидерландов 12-летний мальчик погиб, 11-летний пострадал во время запуска фейерверка при помощи самодельного устройства, сообщает местная полиция.
"В Хаксбергене 12-летний мальчик погиб в результате несчастного случая во время применения самодельного устройства с молотом. Сам мальчик не запускал устройство, а был сторонним наблюдателем... Пострадавший был доставлен в больницу санитарной авиацией, где скончался от полученных травм. Также с травмами госпитализирован 11-летний мальчик", - говорится в сообщении полиции.
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Отмечается, что по подозрению в убийстве был задержан мужчина.
По данным местных СМИ, дети наблюдали, как взрослый мужчина запускал фейерверк с помощью самодельной установки во время уличной вечеринки с участием четырех семей.
Такая самодельная установка с металлическим молотом - klaphamer - является популярной традицией в голландском регионе Твенте и не запрещена в Нидерландах.
При этом власти Нидерландов объявили в очередной раз запрет на продажу и запуск фейерверков на территории страны под Новый год в связи с загруженностью врачей и больниц из-за коронавируса.
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