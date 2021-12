https://ria.ru/20211231/eminem-1766281392.html

Новый миллиард: Эминем установил рекорд на Spotify

Новый миллиард: Эминем установил рекорд на Spotify - РИА Новости, 31.12.2021

Новый миллиард: Эминем установил рекорд на Spotify

Эминем установил рекорд на Spotify. Его альбом 1999-го "The Slim Shady LP" прослушали на стриминге более одного миллиарда раз, сообщает NME. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:02

2021-12-31T12:02

2021-12-31T12:02

культура

маршалл брюс мэтерс (эминем)

новости культуры

музыка

spotify

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151188/02/1511880235_0:30:4000:2280_1920x0_80_0_0_3e94f86a1acd593eeb82924689b46738.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Эминем установил рекорд на Spotify. Его альбом 1999-го "The Slim Shady LP" прослушали на стриминге более одного миллиарда раз, сообщает NME. Это 11-й диск рэпера с таким показателем. Таким образом, он стал первым музыкантом с таким количеством альбомов, которые прослушали на сервисе более миллиарда раз. Кроме "The Slim Shady LP", таких показателей достигли диски "The Marshall Mathers LP", "The Eminem Show", "Encore", "Curtain Call: The Hits", "Relapse", "Recovery", "The Marshall Mathers LP 2", "Revival", "Kamikaze", "Music To Be Murdered By". Релиз последней пластинки в списке состоялся в январе 2020 года. Клип на песню "Higher", вошедшей в этот альбом, всего за сутки набрал более пяти с половиной миллионов просмотров на Youtube.

https://ria.ru/20211201/muzyka-1761634379.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маршалл брюс мэтерс (эминем), новости культуры, музыка, spotify, шоу-бизнес