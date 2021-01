https://ria.ru/20210125/eminem-1594448747.html

Новый клип Эминема набрал за сутки больше пяти миллионов просмотров

Новый клип рэпера Эминем на песню "Higher", выложенный накануне на YouTube-канале музыканта, за сутки набрал более пяти с половиной миллионов просмотров

2021-01-25T15:13

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Новый клип рэпера Эминем на песню "Higher", выложенный накануне на YouTube-канале музыканта, за сутки набрал более пяти с половиной миллионов просмотров и более 600 тысяч лайков.В ролике исполнитель читает рэп и готовится к бою на ринге, а затем дает интервью на спортивном канале ESPN.Трек "Higher" — c альбома "Music to be murdered by — Side B", выпущенного в декабре 2020 год как дополнение к пластинке "Music to be murdered by", релиз которой состоялся в январе прошлого года без анонса.Предыдущий альбом Маршалла Брюса Мэтерса III, более известного под псевдонимом Эминем, вышел в декабре 2017 года. Он назывался "Revival", а через полгода за ним последовал "Kamikaze".

