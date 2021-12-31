https://ria.ru/20211231/dzhabarov-1766253294.html

Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена

Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 31.12.2021

Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена

Повторный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена за последний месяц может говорить о сверке часов перед переговорами делегаций стран... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T01:22

2021-12-31T01:22

2021-12-31T01:30

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Повторный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена за последний месяц может говорить о сверке часов перед переговорами делегаций стран по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.По его мнению, в ходе второго разговора глав государств "могла идти речь о сверке часов, уточнении позиций сторон, чтобы делегации (стран) имели конкретные указания своих руководителей".Джабаров также отметил, что западные политики второго плана комментировали переговоры президентов РФ и США, но сам Байден и те, кто отвечает за переговоры, они, как правило, избегали острых тем. "И "тяжеловесы" НАТО, Франция, Германия, Англия, тоже", - добавил сенатор."А вот страны, которые ничего не решают, зато пыжатся, или как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, вот они очень много говорили, что надо учитывать их интересы, что Россия не должна вмешиваться по теме продвижения НАТО", - сказал законодатель.Парламентарий отметил, что вопросы безопасности - "тема очень серьезная".

https://ria.ru/20211231/razgovor-1766251321.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, владимир джабаров, россия