https://ria.ru/20211231/dtp-1766320319.html
В Саратовской области в ДТП погибли два человека
В Саратовской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 31.12.2021
В Саратовской области в ДТП погибли два человека
Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на автодороге в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили журналистам... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T18:01
2021-12-31T18:01
2021-12-31T20:17
происшествия
дтп
саратов
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ford motor
авто
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САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на автодороге в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 15.10 (14.10 мск) на 29-м километре автодороги Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай."По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Geely и Ford Fiesta. В результате ДТП водитель автомобиля Ford женщина 1963 года рождения и пассажир автомобиля Geely 1977 года рождения от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля Geely 1949 года рождения, его пассажирки 1975 и 2004 годов рождения с травмами госпитализированы", - сказали в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211231/dtp-1766303681.html
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происшествия, дтп, саратов, саратовская область, ford motor, авто
18:01 31.12.2021 (обновлено: 20:17 31.12.2021)
В Саратовской области в ДТП погибли два человека
В Саратовской области погибли два человека при столкновении двух легковых автомобилей