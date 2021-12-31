https://ria.ru/20211231/dtp-1766320319.html

В Саратовской области в ДТП погибли два человека

В Саратовской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 31.12.2021

В Саратовской области в ДТП погибли два человека

Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на автодороге в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили журналистам... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T18:01

2021-12-31T18:01

2021-12-31T20:17

происшествия

дтп

саратов

саратовская область

ford motor

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766327041_0:261:1906:1333_1920x0_80_0_0_07e0c2d9f701744e5fe206348539255a.jpg

САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на автодороге в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 15.10 (14.10 мск) на 29-м километре автодороги Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай."По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Geely и Ford Fiesta. В результате ДТП водитель автомобиля Ford женщина 1963 года рождения и пассажир автомобиля Geely 1977 года рождения от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля Geely 1949 года рождения, его пассажирки 1975 и 2004 годов рождения с травмами госпитализированы", - сказали в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211231/dtp-1766303681.html

саратов

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп, саратов, саратовская область, ford motor, авто