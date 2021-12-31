https://ria.ru/20211231/dtp-1766303681.html

В Адыгее в ДТП погибли три человека, включая ребенка

В Адыгее в ДТП погибли три человека, включая ребенка - РИА Новости, 31.12.2021

В Адыгее в ДТП погибли три человека, включая ребенка

Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в аварии с тремя автомобилями в Адыгее, сообщает МВД по республике. По данным прокуратуры, еще шесть... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T15:07

2021-12-31T15:07

2021-12-31T16:02

происшествия

республика адыгея

теучежский район

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КРАСНОДАР, 31 дек – РИА Новости. Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в аварии с тремя автомобилями в Адыгее, сообщает МВД по республике. По данным прокуратуры, еще шесть человек пострадали."Сегодня, 31 декабря 2021 года, около 8 часов 20 минут, в Теучежском районе, на федеральной автодороге А-160 произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. Столкнулись три транспортных средства: "Газель" и два легковых отечественных автомобиля. По предварительной информации, в результате происшествия на месте погибли три человека, в том числе трехлетняя девочка, находившиеся в одном из автомобилей", - говорится в сообщении.Еще несколько пострадавших доставлены в медучреждения Адыгеи и Кубани, добавляется в сообщении. На месте работают следователи, эксперты, сотрудники ГИБДД и экстренные службы.По данным надзорного ведомства республики, доследственная проверка взята на контроль Теучежской межрайонной прокуратурой.Согласно информации республиканской прокуратуры, ДТП произошло из-за выезда машины "Лада Приора" на встречную полосу. В пресс-службе надзорного ведомства РИА Новости уточнили, что кроме троих погибших в ДТП пострадали ещё шесть человек.

https://ria.ru/20211229/dtp-1765936339.html

https://ria.ru/20211228/dtp-1765805537.html

республика адыгея

теучежский район

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происшествия, республика адыгея, теучежский район