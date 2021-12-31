15:07 31.12.2021 (обновлено: 16:02 31.12.2021)
В Адыгее в ДТП погибли три человека, включая ребенка
В Адыгее в ДТП с тремя автомобилями погибли три человека, включая трехлетнего ребенка
© Фото : Пресс-служба МВД по Республике Адыгея ДТП в Теучежском районе Республики Адыгея
© Фото : Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
КРАСНОДАР, 31 дек – РИА Новости. Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в аварии с тремя автомобилями в Адыгее, сообщает МВД по республике. По данным прокуратуры, еще шесть человек пострадали.
"Сегодня, 31 декабря 2021 года, около 8 часов 20 минут, в Теучежском районе, на федеральной автодороге А-160 произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. Столкнулись три транспортных средства: "Газель" и два легковых отечественных автомобиля. По предварительной информации, в результате происшествия на месте погибли три человека, в том числе трехлетняя девочка, находившиеся в одном из автомобилей", - говорится в сообщении.
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Еще несколько пострадавших доставлены в медучреждения Адыгеи и Кубани, добавляется в сообщении. На месте работают следователи, эксперты, сотрудники ГИБДД и экстренные службы.
По данным надзорного ведомства республики, доследственная проверка взята на контроль Теучежской межрайонной прокуратурой.
Согласно информации республиканской прокуратуры, ДТП произошло из-за выезда машины "Лада Приора" на встречную полосу. В пресс-службе надзорного ведомства РИА Новости уточнили, что кроме троих погибших в ДТП пострадали ещё шесть человек.
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