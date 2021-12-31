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В Донбассе проживают сотни тысяч российских граждан, напомнил Лавров

В Донбассе проживают сотни тысяч российских граждан, напомнил Лавров - РИА Новости, 31.12.2021

В Донбассе проживают сотни тысяч российских граждан, напомнил Лавров

В Донбассе проживают сотни тысяч граждан России, предпримем все меры для их защиты, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:48

2021-12-31T10:48

2021-12-31T13:32

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Донбассе проживают сотни тысяч граждан России, предпримем все меры для их защиты, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров. "Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский "Комплекс мер", одобренный резолюцией 2202 СБ ООН", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что "на любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211231/pomosch-1766254884.html

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766276662.html

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в мире, сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия