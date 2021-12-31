https://ria.ru/20211231/diplomatiya-1766206211.html

Топ-5 событий 2021 года в китайско-российских отношениях

Топ-5 событий 2021 года в китайско-российских отношениях - РИА Новости, 31.12.2021

Топ-5 событий 2021 года в китайско-российских отношениях

В уходящем 2021 году китайско-российские отношения, служащие образцом плодотворного сотрудничества между крупными державами в современном мире, выдержали... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:00

2021-12-31T10:00

2021-12-31T18:04

россия-китай: главное

китай

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си цзиньпин

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МОСКВА, 31 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В уходящем 2021 году китайско-российские отношения, служащие образцом плодотворного сотрудничества между крупными державами в современном мире, выдержали проверку эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли беспрецедентно высокого уровня за всю историю. Рассматривая 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в качестве нового старта, Китай и Россия продолжат развивать двустороннее сотрудничество в разных областях. В преддверии Нового года информслужба "Россия-Китай: главное" - совместное информационное приложение Медиакорпорации Китая и Медиагруппы "Россия сегодня" - перечислила топ-5 событий года в контексте китайско-российских отношений: 1. Лидеры РФ и КНР на видеоконференции подвели итоги новых достижений в развитии двусторонних отношений за 2021 годПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря провели вторую в 2021 году встречу в формате видеосвязи. Как отметил председатель КНР, в период, когда мир вступил в период турбулентности и больших перемен, "китайско-российские отношения, выдержав разного рода испытания, показали крепкую жизнеспособность, приобрели новое дыхание". По словам президента России, в настоящее время отношения России и Китая можно считать настоящим образцом межгосударственных отношений в XXI веке. Лидеры КНР и РФ также упомянули о встрече на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Обращаясь к Владимиру Путину, Си Цзиньпин сказал: "Через месяц вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи".Владимир Путин отметил, что признателен за приглашение посетить это знаковое мероприятие. "Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать", - сказал президент России.Путин напомнил, что Россия и Китай неизменно поддерживают друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества. "В том числе в непринятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения", - добавил президент РФ.2. Продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничествеРоссийско-китайскому договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2021 году исполнилось 20 лет. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой объявили о продлении договора. Как отметил Си Цзиньпин, Пекин и Москва поддерживают тесную координацию в международных делах, интенсивно отстаивают подлинную международную справедливость. "На фоне того, что мир вступил в период турбулентности и перемен, человечество сталкивается с различными рисками, китайско-российское взаимодействие показывает пример для подражания, формирования нового типа международных отношений. Мы это высоко ценим", - подчеркнул китайский лидер.Как отметил в ходе видеоконференции президент России, договор действительно стал основополагающим международно-правовым актом, во многом определившим современное состояние российско-китайских отношений. Он вобрал в себя многовековой позитивный опыт развития связей между нашими государствами, в полной мере отразил глубокие исторические традиции добрососедства и дружбы между российским и китайским народами."В этом документе закреплены такие принципиальные договорённости, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет, – в современном мире серьёзное значение имеют такие договорённости, – уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела", - сказал Владимир Путин.3. Рост китайско-российской торговли, результаты энергетического сотрудничестваНа фоне пандемии двусторонняя торговля между Китаем и Россией выросла вопреки общемировой тенденции. За 11 месяцев 2021 года общий объем двусторонней торговли составил 130,43 миллиарда долларов, превысив показатель за весь 2020 год и увеличившись на 33,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам профильных ведомств обеих стран, масштабы китайско-российской торговли в 2021 году, как ожидается, способны установить новый исторический максимум. Кроме того, были достигнуты плодотворные результаты и в энергетическом сотрудничестве. В мае в Китае официально началось сооружение седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции, а также третьего и четвёртого блоков АЭС "Сюйдапу". В ноябре завершено строительство перехода через Хуанхэ восточного маршрута китайско-российского газопровода. Газопровод работает безопасно и стабильно уже в течение двух лет. Поставки из России в Китай по нему составили примерно 13,6 миллиарда кубометров природного газа.4. Успешное завершение Годов научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России, новый этап сотрудничества в аэрокосмической сфереГлавы Китая и России объявили 2020 и 2021 годы - Годами научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России. Преодолев неблагоприятные последствия пандемии, за последние два года страны реализовали более тысячи мероприятий научно-технического сотрудничества, был достигнут ряд плодотворных результатов в противоэпидемическом сотрудничестве, во взаимодействии в аэрокосмической промышленности, ядерной энергетике, цифровой экономике и других отраслях. Такие проекты, как Китайско-Российский математический центр и первый виртуальный персонаж, созданный при сотрудничестве двух стран, стали блестящими результатами взаимодействия. Кроме того, в марте 2021 года Китайское государственное космическое управление и Госкорпорация "Роскосмос" подписали "Меморандум о взаимопонимании между правительством КНР и правительством РФ о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции". Это означает, что в китайско-российском сотрудничестве в аэрокосмической сфере также наступил новый этап развития.5. Реализация первого совместного морского патрулированияС 17 по 23 октября прошло первое китайско-российское совместное морское патрулирование в западной акватории Тихого океана. Стороны сформировали объединенную эскадру из 10 кораблей и 6 палубных вертолетов. Китайско-российская эскадра пересекла Японское море, вошла в западную акваторию Тихого океана и далее, - в акваторию Восточно-Китайского моря. Во время патрулирования стороны провели серию тренировок: совместную навигацию и маневрирование, а также отработку боевой ситуации с применением оружия. Эта операция стала частью годового плана сотрудничества между вооруженными силами Китая и России, она не нацелена против третьих сторон.

https://ria.ru/20211229/plenum-1765946343.html

https://ria.ru/20211214/kitay-1763615145.html

https://ria.ru/20211229/elektroenergiya-1765968272.html

https://ria.ru/20211222/sotrudnichestvo-1764978136.html

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китай, россия, си цзиньпин