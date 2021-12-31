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Путин и Байден поставили на паузу "конфронтацию" двух стран, заявил эксперт

Путин и Байден поставили на паузу "конфронтацию" двух стран, заявил эксперт - РИА Новости, 31.12.2021

Путин и Байден поставили на паузу "конфронтацию" двух стран, заявил эксперт

Состоявшийся накануне разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена поставил на паузу конфронтацию двух стран, однако в ближайший год устранить... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T14:41

2021-12-31T14:41

2021-12-31T14:41

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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Состоявшийся накануне разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена поставил на паузу конфронтацию двух стран, однако в ближайший год устранить ее вряд ли получится, заявил РИА Новости научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук У Эньюань.Ночью в пятницу президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Обсуждался, в частности, запуск переговоров по гарантиям безопасности. Решено, что переговоры по гарантиям будут проходить по трем трекам - в Женеве (Россия-США, 9-10 января), Вене (Россия-ОБСЕ, 12 января) и Брюсселе (Россия-НАТО, стартуют 13 января). Как сообщили в Кремле и в Белом Доме, разговор получился "серьезным и субстантивным". Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о санкциях, Путин сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года."Диалог в конце года поставил на "паузу" конфликтные отношения России и США… Я считаю, что такой диалог между лидерами России и США лучше, чем конфронтация, мир лучше войны, а разрядка лучше конфликта. Конфронтация и разрядка по-прежнему будут лейтмотивом развития российско-американских отношений в новом году: иногда будет острая борьба, а иногда будет обоюдное смягчение ситуации", - заявил У Эньюань.Говоря о возможности военной конфронтации между Россией и США, он отметил, что так как обе страны являются военными державами и обладают оружием, которым десятки раз могут стереть друг друга с лица земли, никто не осмелится опрометчиво начать вооруженный конфликт."Прямой крупномасштабный вооруженный конфликт между Россией и США маловероятен", - подчеркнул он.Вместе с тем аналитик полагает, что Запад время от времени будет "размахивать дубинкой" экономических санкций в отношении России, но чрезмерное применение санкций может также навредить и экономическим интересам западных стран. Так как Россия обладает незаменимыми ресурсами необходимых Европе нефти и природного газа, Европе будет сложно отказаться от их поставок, следовательно, экономические санкции тоже будут иметь определенный предел, отметил он."Однако, поскольку между сторонами все еще существуют некоторые принципиальные противоречия, в ближайший год устранить противостояние между Россией и США будет сложно. Во-первых, Россия не примет продвигаемые НАТО гегемонизм и политику односторонних действий, очевидно, что США и Запад всегда рассматривали Россию как главного противника в своих стратегиях, поэтому ослабление и подавление России всегда было основным курсом НАТО во главе с США", - указал он.Вместе с тем он добавил, что НАТО никогда не прекратит свое расширение на Восток, она всегда стремилась создать направленные против РФ военные базы вблизи российской границы, к примеру, на Украине, а также проводила крупномасштабные военные учения в качестве угрозы для России."Россия просто не может принять этого", - указал эксперт, подчеркнув, что несмотря ни на что, основной тенденцией времени все же является мир, а не война.

https://ria.ru/20211231/stolknovenie-1766292500.html

https://ria.ru/20211231/garantii-1766274737.html

https://ria.ru/20211231/blago-1766259755.html

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в мире, сша, вена, владимир путин, джо байден, нато, восточная европа, россия