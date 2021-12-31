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Врач оценил традицию съедать бумажку с новогодним желанием под бой курантов
Врач оценил традицию съедать бумажку с новогодним желанием под бой курантов - РИА Новости, 31.12.2021
Врач оценил традицию съедать бумажку с новогодним желанием под бой курантов
Съеденная под бой курантов бумажка с новогодним желанием вреда здоровью не нанесет, но желательно, чтобы она была маленькой и неокрашенной, а текст был написан... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T08:35
2021-12-31T08:35
новый год — 2022
общество
новый год
андрей тяжельников
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Съеденная под бой курантов бумажка с новогодним желанием вреда здоровью не нанесет, но желательно, чтобы она была маленькой и неокрашенной, а текст был написан простым карандашом, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Хотя бумага не является съедобным продуктом, все же в том количестве, о котором идет речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесет. Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму. Берите только совсем маленький клочок, желательно неокрашенный, и пишите простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители", - сказал он.Врач отметил, что другая новогодняя традиция - смотреть телевизор во время застолья - это неполезно."И не только потому, что вы не получите удовольствия от вкусной еды, сосредотачиваясь на экране. Но, прежде всего, потому, что человек, увлеченный происходящим в телевизоре, не замечает сигналов насыщения и может съесть большее количество пищи. В Новый год за просмотром ТВ есть большой риск переесть, поскольку многие не представляют застолья без "Голубого огонька", - уточнил Тяжельников.Он также посоветовал бы не растягивать трапезу на всю ночь. Основной прием пищи лучше запланировать на обычное время ужина, то есть не голодать и не ждать курантов. А на встречу Нового года оставить более легкие закуски. Кроме того, если салаты стоят на столе с вечера до утра, то возникает риск, что еда может испортиться."Телеканалы стараются записать длительные новогодние программы, чтобы не дать зрителям скучать в праздник. Однако в аспекте сохранения здоровья сидеть всю ночь у телевизора не полезно. Это вредно для глаз большой нагрузкой и напряжением. Это плохо и тем, что после ночи без сна человек будет чувствовать себя разбитым, может болеть голова. У людей с хроническими заболеваниями могут возникнуть обострения из-за стресса, который окажет бессонная ночь на организм", - рассказал Тяжельников.По его словам, желание отоспаться днем может привести к сбою режима сна и бодрствования на все каникулы, а вернуться в привычный график будет сложно."Если уж так хочется досмотреть "Голубой огонек", то он будет доступен в записи и в другие дни", - подчеркнул врач.По его словам, если человек собирается смотреть на улице салюты после боя курантов, то стоит помнить, что холод оказывает стресс на организм даже при краткосрочном воздействии."Можно легко получить переохлаждение, даже ненадолго выбежав раздетым из тепла на улицу. Кроме того, когда человек разгорячен, то происходит еще большая разница между температурой тела и воздуха, что создает еще больший стресс. Поэтому чтобы посмотреть пять минут на фейерверк, нужно одеться полностью и по сезону. Колпак Деда Мороза не защитит от холода", - добавил врач.
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общество, новый год, андрей тяжельников
08:35 31.12.2021
 
Врач оценил традицию съедать бумажку с новогодним желанием под бой курантов

Врач Тяжельников: съеденная под бой курантов бумажка с желанием вреда здоровью не нанесет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШампанское на новогоднем столе
Шампанское на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Съеденная под бой курантов бумажка с новогодним желанием вреда здоровью не нанесет, но желательно, чтобы она была маленькой и неокрашенной, а текст был написан простым карандашом, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Хотя бумага не является съедобным продуктом, все же в том количестве, о котором идет речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесет. Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму. Берите только совсем маленький клочок, желательно неокрашенный, и пишите простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители", - сказал он.
Врач отметил, что другая новогодняя традиция - смотреть телевизор во время застолья - это неполезно.
"И не только потому, что вы не получите удовольствия от вкусной еды, сосредотачиваясь на экране. Но, прежде всего, потому, что человек, увлеченный происходящим в телевизоре, не замечает сигналов насыщения и может съесть большее количество пищи. В Новый год за просмотром ТВ есть большой риск переесть, поскольку многие не представляют застолья без "Голубого огонька", - уточнил Тяжельников.
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Он также посоветовал бы не растягивать трапезу на всю ночь. Основной прием пищи лучше запланировать на обычное время ужина, то есть не голодать и не ждать курантов. А на встречу Нового года оставить более легкие закуски. Кроме того, если салаты стоят на столе с вечера до утра, то возникает риск, что еда может испортиться.
"Телеканалы стараются записать длительные новогодние программы, чтобы не дать зрителям скучать в праздник. Однако в аспекте сохранения здоровья сидеть всю ночь у телевизора не полезно. Это вредно для глаз большой нагрузкой и напряжением. Это плохо и тем, что после ночи без сна человек будет чувствовать себя разбитым, может болеть голова. У людей с хроническими заболеваниями могут возникнуть обострения из-за стресса, который окажет бессонная ночь на организм", - рассказал Тяжельников.
По его словам, желание отоспаться днем может привести к сбою режима сна и бодрствования на все каникулы, а вернуться в привычный график будет сложно.
Девушка с праздничным блюдом - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
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"Если уж так хочется досмотреть "Голубой огонек", то он будет доступен в записи и в другие дни", - подчеркнул врач.
По его словам, если человек собирается смотреть на улице салюты после боя курантов, то стоит помнить, что холод оказывает стресс на организм даже при краткосрочном воздействии.
"Можно легко получить переохлаждение, даже ненадолго выбежав раздетым из тепла на улицу. Кроме того, когда человек разгорячен, то происходит еще большая разница между температурой тела и воздуха, что создает еще больший стресс. Поэтому чтобы посмотреть пять минут на фейерверк, нужно одеться полностью и по сезону. Колпак Деда Мороза не защитит от холода", - добавил врач.
Чудо-шатер, вертеп и 20-метровый шар: украшение российских городов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Москва перед Новым годом сияет красочной иллюминацией. Одна из самых красивых точек города — Манежная площадь с красавицей-елью под световым шатром.

Новогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве
1 из 19

Москва перед Новым годом сияет красочной иллюминацией. Одна из самых красивых точек города — Манежная площадь с красавицей-елью под световым шатром.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" вернулся в Москву после перерыва, вызванного пандемией. По всей столице работают новогодние ярмарки, создающие праздничное настроение.

Гости катаются на праздничной карусели на площадке фестиваля Путешествие в Рождество на Площади Революции в Москве
2 из 19

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" вернулся в Москву после перерыва, вызванного пандемией. По всей столице работают новогодние ярмарки, создающие праздничное настроение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

На Поклонной горе установили 20-метровый новогодний шар. Внутри конструкции организовано световое шоу с музыкальным сопровождением.

Новогоднее украшение в виде елочного шара и елка на Кутузовском проспекте в Москве
3 из 19

На Поклонной горе установили 20-метровый новогодний шар. Внутри конструкции организовано световое шоу с музыкальным сопровождением.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В этом году москвичи вновь могут любоваться еще одной любимой своей инсталляцией — светодиодными медведями у парка "Акведук".

Светодиодные медведи у парка Акведук в Москве
4 из 19

В этом году москвичи вновь могут любоваться еще одной любимой своей инсталляцией — светодиодными медведями у парка "Акведук".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Аниматор в костюме ангела у Большого театра.

Аниматор в костюме ангела у Большого театра в Москве
5 из 19

Аниматор в костюме ангела у Большого театра.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вдоль Никитского бульвара протянулся волшебный световой тоннель.

Световая иллюминация на Никитском бульваре в Москве
6 из 19

Вдоль Никитского бульвара протянулся волшебный световой тоннель.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Новогодний центр Новосибирска — Театральный сквер. Здесь установили главную городскую елку и развесили праздничные гирлянды.

Девушка фотографируется в Театральном сквере в Новосибирске
7 из 19

Новогодний центр Новосибирска — Театральный сквер. Здесь установили главную городскую елку и развесили праздничные гирлянды.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Чтобы подготовить подарки и ничего не перепутать, Деду Морозу нужна тишина. Такая, как в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Здесь волшебник внимательно читает письма детей, а помогает ему северный олень по кличке Хатанга.

Дед Мороз с северным оленем по кличке Хатанга читает детские письма на таёжной Заимке Деда Мороза на территории Парка флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
8 из 19

Чтобы подготовить подарки и ничего не перепутать, Деду Морозу нужна тишина. Такая, как в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Здесь волшебник внимательно читает письма детей, а помогает ему северный олень по кличке Хатанга.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Казанский кремль — сердце города и арена новогодних празднований. Украшенный светящимися гирляндами и инсталляциями, он погружает в атмосферу волшебства.

Девушка фотографируется у новогодней инсталляции возле Казанского кремле
9 из 19

Казанский кремль — сердце города и арена новогодних празднований. Украшенный светящимися гирляндами и инсталляциями, он погружает в атмосферу волшебства.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Нижний Новгород стал десятым по счету городом, получившим звание "Новогодняя столица России". Символом торжеств здесь стала снежинка, а праздничный фестиваль начался веселым парадом.

Участники новогоднего парада, посвященного открытию фестиваля Новогодняя столица России-2022 в Нижнем Новгороде
10 из 19

Нижний Новгород стал десятым по счету городом, получившим звание "Новогодняя столица России". Символом торжеств здесь стала снежинка, а праздничный фестиваль начался веселым парадом.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Новогодняя иллюминация на центральной площади Мурманска "Пять углов".

Новогодняя иллюминация на центральной площади Пять углов в Мурманске
11 из 19

Новогодняя иллюминация на центральной площади Мурманска "Пять углов".

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Анапа, не так давно отметившая 175-летие, сияет праздничной иллюминацией. Главная городская елка обещает вместе с новогодним настроением еще и праздничное фото.

Девушки фотографируются во время церемонии зажжения главной городской елки на праздновании 175-летия города Анапы
12 из 19

Анапа, не так давно отметившая 175-летие, сияет праздничной иллюминацией. Главная городская елка обещает вместе с новогодним настроением еще и праздничное фото.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Елка в праздничном убранстве, световые инсталляции и фигуры — площадь Победы в Калининграде нарядили к Новому году одной из первых.

Новогодняя иллюминация на площади Победы в Калининграде
13 из 19

Елка в праздничном убранстве, световые инсталляции и фигуры — площадь Победы в Калининграде нарядили к Новому году одной из первых.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Площадь перед Казанским собором в Петербурге украсил рождественский вертеп с волхвами, которые пришли поклониться младенцу Иисусу.

Рождественский вертеп у Казанского собора в Санкт-Петербурге
14 из 19

Площадь перед Казанским собором в Петербурге украсил рождественский вертеп с волхвами, которые пришли поклониться младенцу Иисусу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Главную ель Петербурга на Дворцовой площади нарядили в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Игрушки для нее — домики, медведи, зайцы, щелкунчики — вручную расписали местные художники.

Главная елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
15 из 19

Главную ель Петербурга на Дворцовой площади нарядили в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Игрушки для нее — домики, медведи, зайцы, щелкунчики — вручную расписали местные художники.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На Манежной площади и прилегающих с ней улицах
Санкт-Петербурга развернулась яркая рождественская ярмарка. За сувенирами и вкусностями — сюда.

Посетители на открытии Рождественской ярмарки на Манежной площади в Санкт-Петербурге
16 из 19

На Манежной площади и прилегающих с ней улицах
Санкт-Петербурга развернулась яркая рождественская ярмарка. За сувенирами и вкусностями — сюда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Парк Галицкого в Краснодаре — любимое место отдыха горожан — в преддверии Нового года превратился в волшебное пространство, удивляющее на каждом шагу.

Девочка в архитектурно-ландшафтном парке Краснодар, украшенном к Новому году
17 из 19

Парк Галицкого в Краснодаре — любимое место отдыха горожан — в преддверии Нового года превратился в волшебное пространство, удивляющее на каждом шагу.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На площадях и в парках Новороссийска к самому долгожданному празднику появились необычные световые фигуры и фотозоны.

Праздничная иллюминация в Новороссийске
18 из 19

На площадях и в парках Новороссийска к самому долгожданному празднику появились необычные световые фигуры и фотозоны.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Белгород стал одним из самых красивых предновогодних российских городов. Новогоднюю елку на Соборной площади эксперты международного проекта Russua Beyond внесли в десятку лучших.

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде
19 из 19

Белгород стал одним из самых красивых предновогодних российских городов. Новогоднюю елку на Соборной площади эксперты международного проекта Russua Beyond внесли в десятку лучших.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
1 из 19

Москва перед Новым годом сияет красочной иллюминацией. Одна из самых красивых точек города — Манежная площадь с красавицей-елью под световым шатром.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 19

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" вернулся в Москву после перерыва, вызванного пандемией. По всей столице работают новогодние ярмарки, создающие праздничное настроение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 19

На Поклонной горе установили 20-метровый новогодний шар. Внутри конструкции организовано световое шоу с музыкальным сопровождением.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 19

В этом году москвичи вновь могут любоваться еще одной любимой своей инсталляцией — светодиодными медведями у парка "Акведук".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 19

Аниматор в костюме ангела у Большого театра.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 19

Вдоль Никитского бульвара протянулся волшебный световой тоннель.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 19

Новогодний центр Новосибирска — Театральный сквер. Здесь установили главную городскую елку и развесили праздничные гирлянды.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 19

Чтобы подготовить подарки и ничего не перепутать, Деду Морозу нужна тишина. Такая, как в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". Здесь волшебник внимательно читает письма детей, а помогает ему северный олень по кличке Хатанга.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 19

Казанский кремль — сердце города и арена новогодних празднований. Украшенный светящимися гирляндами и инсталляциями, он погружает в атмосферу волшебства.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 19

Нижний Новгород стал десятым по счету городом, получившим звание "Новогодняя столица России". Символом торжеств здесь стала снежинка, а праздничный фестиваль начался веселым парадом.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
11 из 19

Новогодняя иллюминация на центральной площади Мурманска "Пять углов".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
12 из 19

Анапа, не так давно отметившая 175-летие, сияет праздничной иллюминацией. Главная городская елка обещает вместе с новогодним настроением еще и праздничное фото.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
13 из 19

Елка в праздничном убранстве, световые инсталляции и фигуры — площадь Победы в Калининграде нарядили к Новому году одной из первых.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
14 из 19

Площадь перед Казанским собором в Петербурге украсил рождественский вертеп с волхвами, которые пришли поклониться младенцу Иисусу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
15 из 19

Главную ель Петербурга на Дворцовой площади нарядили в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Игрушки для нее — домики, медведи, зайцы, щелкунчики — вручную расписали местные художники.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
16 из 19

На Манежной площади и прилегающих с ней улицах
Санкт-Петербурга развернулась яркая рождественская ярмарка. За сувенирами и вкусностями — сюда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
17 из 19

Парк Галицкого в Краснодаре — любимое место отдыха горожан — в преддверии Нового года превратился в волшебное пространство, удивляющее на каждом шагу.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
18 из 19

На площадях и в парках Новороссийска к самому долгожданному празднику появились необычные световые фигуры и фотозоны.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
19 из 19

Белгород стал одним из самых красивых предновогодних российских городов. Новогоднюю елку на Соборной площади эксперты международного проекта Russua Beyond внесли в десятку лучших.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
 
Новый год — 2022ОбществоНовый годАндрей Тяжельников
 
 
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23:50КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом
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