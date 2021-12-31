https://ria.ru/20211231/buduschee-1766320869.html

Украинский генерал предупредил об ужасном будущем страны

Украинский генерал предупредил об ужасном будущем страны - РИА Новости, 31.12.2021

Украинский генерал предупредил об ужасном будущем страны

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев в эфире телеканала UkrLive рассказал об ужасных перспективах страны. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T18:11

2021-12-31T18:11

2021-12-31T20:17

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северный поток — 2

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев в эфире телеканала UkrLive рассказал об ужасных перспективах страны.Как напомнил экс-глава МВД, из-за космических цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы."Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. <…> Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет", — посетовал генерал.По мнению бывшего министра, Украина находится на грани социального взрыва. Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики, считает Могилев.Ранее компания "Укравтогаз" сообщила о массовом закрытии своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) из-за значительного подорожания энергоносителя. По словам директора предприятия Александра Ватажишина, ситуацию не удастся выправить без помощи государства. На данном этапе весь украинский рынок сжатого газа теряет клиентов, закрываются заправки не только указанной компании, но и других частных игроков.Энергетический кризис в Европе начался осенью 2021 года. В начале октября цены на газ превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.По мнению специалистов, рынок лихорадит из-за неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году и недостаточных запасов топлива в подземных хранилищах континента. На стоимость сырья также влияет неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20211231/kapkan-1766309451.html

https://ria.ru/20211224/kollaps-1765410110.html

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в мире, украина, европа, северный поток — 2