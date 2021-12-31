https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1766274058.html

В переговорах по безопасности должны участвовать военные США, заявил Лавров

В переговорах по безопасности должны участвовать военные США, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2021

В переговорах по безопасности должны участвовать военные США, заявил Лавров

России принципиально важно, чтобы высокопоставленные военные США и НАТО участвовали в переговорах по гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:22

2021-12-31T10:22

2021-12-31T13:31

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. России принципиально важно, чтобы высокопоставленные военные США и НАТО участвовали в переговорах по гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после, российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия-НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене."Насколько мы понимаем, подготовленные нами проекты изучаются в Вашингтоне и других западных столицах", - сказал Лавров."Для нас принципиально важно участие в переговорах высокопоставленных военных США и стран альянса", - добавил министр.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Читайте полный текст интервью >>

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https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1766254419.html

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в мире, сша, вена, сергей рябков, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, россия