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Наука
https://ria.ru/20211231/batareyka-1764278197.html
Грелка для батарейки, чехол на меху: как не угробить смартфон зимой
Грелка для батарейки, чехол на меху: как не угробить смартфон зимой - РИА Новости, 31.12.2021
Грелка для батарейки, чехол на меху: как не угробить смартфон зимой
Хоть температурные рекорды зима пока не бьет, мягкой ее не назовешь: на улице устойчивый минус. Использовать гаджеты в таких условиях не всегда комфортно и... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T08:00
2021-12-31T08:00
наука
технологии
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Хоть температурные рекорды зима пока не бьет, мягкой ее не назовешь: на улице устойчивый минус. Использовать гаджеты в таких условиях не всегда комфортно и безопасно. О простых правилах, которые помогут сохранить смартфон, планшет или камеру на морозе, — в материале РИА Новости.Аккумуляторные нюансыВ современные гаджеты (и не только в них) ставят преимущественно литий-ионные аккумуляторы. Плюсов много: это и высокая плотность, и низкий саморазряд, и необслуживаемость. Технология оказалась настолько успешной, что именно на ее основе делают тяговые батареи для электромобилей вроде модной Tesla.Однако есть у этих накопителей неприятная особенность: химические реакции в них замедляются уже при нуле градусов. При отрицательных температурах АКБ теряет примерно 20 процентов емкости (до минус 20). Экстремальные же морозы (минус 40 и ниже) могут и вовсе привести к необратимым изменениям в электролите и погубить батарейку.Даже если вы стараетесь не пользоваться смартфоном на улице зимой, привычка носить устройство в руке или во внешнем кармане куртки способна повредить аккумулятор, стремительно разряжающийся и в режиме ожидания."Важен материал, из которого выполнено устройство: скажем, металлический корпус отлично проводит тепло и холод, намного лучше пластика. Это значит, что на улице зимой такой гаджет охлаждается еще быстрее. А у смартфонов, позиционируемых как устойчивые к низким температурам, аккумуляторы обычные. Разница в изоляции от внешней среды: если корпус задерживает тепло, устройство более автономно", — говорит Назир Наурзоков, инженер по проектным решениям компании Acer в России.Врожденные проблемы литий-ионной технологии отчасти решают литий-полимерные батарейки. Li-pol отличается от Li-ion типом электролита: у полимера с токопроводящими добавками гораздо шире диапазон рабочих температур. Но такие АКБ не слишком популярны в индустрии, ведь они дороже, а ресурс даже ниже, чем у Li-ion. Да и возможность самостоятельно заменить батарейку у нас фактически отняли, эта процедура требует специфических инструментов и знаний.А где-то в далекой перспективе маячит технология литий-титановых батарей, когда в качестве электрода, соединенного с анодом, выступает титанат лития. Такие аккумуляторы не боятся низких температур, и у них огромный ресурс, но пока это слишком дорого.Беспечный пользовательПадение автономности гаджета зимой некоторые пытаются компенсировать внешним аккумулятором. Но подзарядка на морозе вредит не только "банке силы" (сейчас их воспринимают как расходник) — смартфону тоже. Проблема в конденсате, образующемся в корпусе гаджета из-за перепада температуры, ведь внутренняя батарейка нагревается при зарядке. А это уже потенциальная коррозия.Более того, холодный аккумулятор не стоит сразу подключать к зарядке и в помещении. Подождите пять-десять минут, иначе получите все тот же губительный конденсат.Есть и другие погодные нюансы. "Небольшая минусовая температура с холодным пронзительным ветром гораздо хуже, чем штиль в минус десять. А поврежденный корпус телефона или треснутое стекло только усугубят ситуацию: устройство промерзает в разы быстрее", — отмечает Тони Ран, президент Honor в России, Турции и странах СНГ.Спасение замерзающегоОт холода страдает и дисплей. Заторможенная реакция, шлейфы от анимации и прочие "прелести" — в современных LCD-матрицах жидкие кристаллы словно замерзают. OLED-панели меньше восприимчивы к холоду, но и у них хрупкое защитное стекло. И если совет вовсе не пользоваться гаджетами зимой на улице звучит слишком утопично, то вот некоторые лайфхаки точно пригодятся. Самый простой — носите устройство во внутреннем кармане верхней одежды. Тепло тела позволит ему дольше сохранять работоспособность.Помогут наушники, всевозможные гарнитуры и голосовые ассистенты. Современное ПО способно, например, прокладывать навигационные маршруты с голосовыми подсказками, как у автомобилистов.Пока еще экзотический способ — внешний подогрев смартфона миниатюрным нагревательным элементом. Напоминает предпусковое устройство для автомобилей: специальная плата периодически подает энергию от внешнего аккумулятора."Ресурс телефона при этом не используется. Пластину можно просто вставить в чехол, через отверстия внизу вывести кабель и воткнуть во внешний источник. Это касается любой электроники, которой нужен большой ресурс на морозе", — поясняет Игорь Панасюк, директор группы компаний ПСО, занимающейся разработкой и производством систем отопления.Кстати, и сам чехол важен. Изготовители аксессуаров предлагают разные, в том числе и зимние варианты с утеплителем из различных материалов вплоть до натурального меха. Правда, в помещении такие лучше снимать: при комнатной температуре устройство попросту перегревается.
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технологии
08:00 31.12.2021
 

Грелка для батарейки, чехол на меху: как не угробить смартфон зимой

© Depositphotos / Nedopekin YuriyДевушка делает селфи со снеговиком
Девушка делает селфи со снеговиком - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Depositphotos / Nedopekin Yuriy
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Хоть температурные рекорды зима пока не бьет, мягкой ее не назовешь: на улице устойчивый минус. Использовать гаджеты в таких условиях не всегда комфортно и безопасно. О простых правилах, которые помогут сохранить смартфон, планшет или камеру на морозе, — в материале РИА Новости.

Аккумуляторные нюансы

В современные гаджеты (и не только в них) ставят преимущественно литий-ионные аккумуляторы. Плюсов много: это и высокая плотность, и низкий саморазряд, и необслуживаемость. Технология оказалась настолько успешной, что именно на ее основе делают тяговые батареи для электромобилей вроде модной Tesla.
Однако есть у этих накопителей неприятная особенность: химические реакции в них замедляются уже при нуле градусов. При отрицательных температурах АКБ теряет примерно 20 процентов емкости (до минус 20). Экстремальные же морозы (минус 40 и ниже) могут и вовсе привести к необратимым изменениям в электролите и погубить батарейку.
© Иллюстрация РИА НовостиСмартфон на морозе
Смартфон на морозе - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Даже если вы стараетесь не пользоваться смартфоном на улице зимой, привычка носить устройство в руке или во внешнем кармане куртки способна повредить аккумулятор, стремительно разряжающийся и в режиме ожидания.
"Важен материал, из которого выполнено устройство: скажем, металлический корпус отлично проводит тепло и холод, намного лучше пластика. Это значит, что на улице зимой такой гаджет охлаждается еще быстрее. А у смартфонов, позиционируемых как устойчивые к низким температурам, аккумуляторы обычные. Разница в изоляции от внешней среды: если корпус задерживает тепло, устройство более автономно", — говорит Назир Наурзоков, инженер по проектным решениям компании Acer в России.
Врожденные проблемы литий-ионной технологии отчасти решают литий-полимерные батарейки. Li-pol отличается от Li-ion типом электролита: у полимера с токопроводящими добавками гораздо шире диапазон рабочих температур. Но такие АКБ не слишком популярны в индустрии, ведь они дороже, а ресурс даже ниже, чем у Li-ion. Да и возможность самостоятельно заменить батарейку у нас фактически отняли, эта процедура требует специфических инструментов и знаний.
А где-то в далекой перспективе маячит технология литий-титановых батарей, когда в качестве электрода, соединенного с анодом, выступает титанат лития. Такие аккумуляторы не боятся низких температур, и у них огромный ресурс, но пока это слишком дорого.
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Беспечный пользователь

Падение автономности гаджета зимой некоторые пытаются компенсировать внешним аккумулятором. Но подзарядка на морозе вредит не только "банке силы" (сейчас их воспринимают как расходник) — смартфону тоже. Проблема в конденсате, образующемся в корпусе гаджета из-за перепада температуры, ведь внутренняя батарейка нагревается при зарядке. А это уже потенциальная коррозия.
Более того, холодный аккумулятор не стоит сразу подключать к зарядке и в помещении. Подождите пять-десять минут, иначе получите все тот же губительный конденсат.
Есть и другие погодные нюансы. "Небольшая минусовая температура с холодным пронзительным ветром гораздо хуже, чем штиль в минус десять. А поврежденный корпус телефона или треснутое стекло только усугубят ситуацию: устройство промерзает в разы быстрее", — отмечает Тони Ран, президент Honor в России, Турции и странах СНГ.
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Спасение замерзающего

От холода страдает и дисплей. Заторможенная реакция, шлейфы от анимации и прочие "прелести" — в современных LCD-матрицах жидкие кристаллы словно замерзают. OLED-панели меньше восприимчивы к холоду, но и у них хрупкое защитное стекло. И если совет вовсе не пользоваться гаджетами зимой на улице звучит слишком утопично, то вот некоторые лайфхаки точно пригодятся. Самый простой — носите устройство во внутреннем кармане верхней одежды. Тепло тела позволит ему дольше сохранять работоспособность.
Помогут наушники, всевозможные гарнитуры и голосовые ассистенты. Современное ПО способно, например, прокладывать навигационные маршруты с голосовыми подсказками, как у автомобилистов.
Пока еще экзотический способ — внешний подогрев смартфона миниатюрным нагревательным элементом. Напоминает предпусковое устройство для автомобилей: специальная плата периодически подает энергию от внешнего аккумулятора.
"Ресурс телефона при этом не используется. Пластину можно просто вставить в чехол, через отверстия внизу вывести кабель и воткнуть во внешний источник. Это касается любой электроники, которой нужен большой ресурс на морозе", — поясняет Игорь Панасюк, директор группы компаний ПСО, занимающейся разработкой и производством систем отопления.
Кстати, и сам чехол важен. Изготовители аксессуаров предлагают разные, в том числе и зимние варианты с утеплителем из различных материалов вплоть до натурального меха. Правда, в помещении такие лучше снимать: при комнатной температуре устройство попросту перегревается.
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