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Китайский автопром побил рекорд продаж в России в 2021 году
Китайский автопром побил рекорд продаж в России в 2021 году - РИА Новости, 31.12.2021
Китайский автопром побил рекорд продаж в России в 2021 году
Китайский автопром в 2021 году продемонстрировал рекордный рост в России, заняв по итогам года более семи процентов рынка. Успеху способствовал мировой дефицит... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T05:11
2021-12-31T05:44
экономика
китай
авто
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Китайский автопром в 2021 году продемонстрировал рекордный рост в России, заняв по итогам года более семи процентов рынка. Успеху способствовал мировой дефицит микрочипов, но российские эксперты отрасли среди причин также называют рост качества китайских автомобилей и прогнозируют, что в ближайшие годы автопром Поднебесной может догнать в России корейских и японских конкурентов.Кризис микрочипов сыграл на рукуПо данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2021 года автопроизводители из КНР продали в России 103 384 новых автомобиля, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Данные показатели стали рекордными для китайского автопрома на этом рынке. Предыдущий максимальный результат их продаж ранее был зафиксирован в 2013 году – 100 тысяч единиц.По мнению генерального директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, по итогам 2021 года китайские автобренды впервые займут рекордные 7,5% автомобильного рынка России, что вдвое больше, чем в 2020 году.При этом, в целом, российский автомобильный рынок показывает снижение: в ноябре этого года общие продажи снизились на 20%. Эксперты "Автостат" считают, что падение продаж произошло из-за нехватки автомобилей у дилеров в результате мирового дефицита полупроводников. В то же время у китайских брендов таких проблем практически нет. Так, по словам исполнительного директора компании "Келес Рус" Вадима Артамонова, дилеры, специализирующиеся на китайских автобрендах — одни из немногих сейчас в России, кто не столкнулся с дефицитом машин на складах.Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов, китайским автомобильным брендам проще удается справляться с данной проблемой, так как в КНР есть собственные производители микрочипов. "Понятно, что в такой ситуации страна будет помогать своим компаниям, а не иностранным", - добавил он.Догнать и обогнать Японию и КореюПо мнению Тимерханова, в следующем году проблема дефицита микрочипов вряд ли решится, и поэтому у китайских брендов есть неплохие возможности, чтобы и дальше увеличивать продажи и наращивать долю на российском авторынке.По мнению Артамонова, рост продаж китайских автомобилей продолжится, даже если другим автомобильным брендам удастся решить проблему с дефицитом микрочипов. "Есть еще один фактор, который сыграл свою роль уже сейчас - китайские бренды начали работать с серьезными дилерскими сетями, а значит, стали очень эффективны как для самих брендов, так и для клиентов, ведь сервис и обслуживание у них улучшилось", - отметил он.Также по мнению Целикова, те темпы, которые набрали китайские автобренды на российском рынке, позволят им в следующем году приблизится к планке 10% и потом двинуться дальше к 15-20%. "Я не исключаю, что в горизонте три-пять лет доля китайских автомобилей будет сопоставима с долей корейских на нашем рынке", - сказал эксперт.Доля китайских автобрендов растет из-за их популярности в России, так как качество поставляемой китайской продукции с каждым годом улучшается. "Те автомобили, которые мы видели три-четыре года назад, и те автомобили, которые мы тестируем сейчас, это совершенно разные автомобили. Китайские бренды сделали огромный шаг вперед. На мой взгляд, они уже сопоставимы и с европейскими, и корейскими брендами. Честно, садясь за руль каких-то японских автомобилей, а потом пересаживаясь на китайские, лично свое предпочтение отдаю последним", - сообщил Целиков.По словам генерального директора онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрия Андреева, на китайские автобренды приходится 33% всех продаж онлайн-площадки, в прошлом году доля составляла лишь 20%. Увеличение интернет-продаж автомобилей из Поднебесной по итогам 10 месяцев составило 42%."По нашим прогнозам, продажи автомобилей из КНР на российском рынке сравняются с продажами японских и, возможно, даже превысят их и выйдут на четвертое место. Это кажется фантастикой, но учитывая дефицит, инфляцию, доходы россиян и другие рыночные факторы, вполне осуществимо", - сказал Андреев.
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экономика, китай, авто, россия
05:11 31.12.2021 (обновлено: 05:44 31.12.2021)
 
Китайский автопром побил рекорд продаж в России в 2021 году

Китайский автопром в 2021 году продемонстрировал рекордный рост в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник в одном из автосалонов
Сотрудник в одном из автосалонов - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник в одном из автосалонов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Китайский автопром в 2021 году продемонстрировал рекордный рост в России, заняв по итогам года более семи процентов рынка. Успеху способствовал мировой дефицит микрочипов, но российские эксперты отрасли среди причин также называют рост качества китайских автомобилей и прогнозируют, что в ближайшие годы автопром Поднебесной может догнать в России корейских и японских конкурентов.

Кризис микрочипов сыграл на руку

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2021 года автопроизводители из КНР продали в России 103 384 новых автомобиля, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Данные показатели стали рекордными для китайского автопрома на этом рынке. Предыдущий максимальный результат их продаж ранее был зафиксирован в 2013 году – 100 тысяч единиц.
По мнению генерального директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, по итогам 2021 года китайские автобренды впервые займут рекордные 7,5% автомобильного рынка России, что вдвое больше, чем в 2020 году.
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При этом, в целом, российский автомобильный рынок показывает снижение: в ноябре этого года общие продажи снизились на 20%. Эксперты "Автостат" считают, что падение продаж произошло из-за нехватки автомобилей у дилеров в результате мирового дефицита полупроводников. В то же время у китайских брендов таких проблем практически нет. Так, по словам исполнительного директора компании "Келес Рус" Вадима Артамонова, дилеры, специализирующиеся на китайских автобрендах — одни из немногих сейчас в России, кто не столкнулся с дефицитом машин на складах.
"Китайские бренды просто не заметили кризис микрочипов, все смогли быстро решить и урегулировать, в отличие от европейских и американских автопроизводителей, у которых цена полупроводников сильно выросла из-за отсутствия предложения для российского рынка", – сказал Артамонов.
Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов, китайским автомобильным брендам проще удается справляться с данной проблемой, так как в КНР есть собственные производители микрочипов. "Понятно, что в такой ситуации страна будет помогать своим компаниям, а не иностранным", - добавил он.
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Догнать и обогнать Японию и Корею

По мнению Тимерханова, в следующем году проблема дефицита микрочипов вряд ли решится, и поэтому у китайских брендов есть неплохие возможности, чтобы и дальше увеличивать продажи и наращивать долю на российском авторынке.
По мнению Артамонова, рост продаж китайских автомобилей продолжится, даже если другим автомобильным брендам удастся решить проблему с дефицитом микрочипов. "Есть еще один фактор, который сыграл свою роль уже сейчас - китайские бренды начали работать с серьезными дилерскими сетями, а значит, стали очень эффективны как для самих брендов, так и для клиентов, ведь сервис и обслуживание у них улучшилось", - отметил он.
Также по мнению Целикова, те темпы, которые набрали китайские автобренды на российском рынке, позволят им в следующем году приблизится к планке 10% и потом двинуться дальше к 15-20%. "Я не исключаю, что в горизонте три-пять лет доля китайских автомобилей будет сопоставима с долей корейских на нашем рынке", - сказал эксперт.
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Доля китайских автобрендов растет из-за их популярности в России, так как качество поставляемой китайской продукции с каждым годом улучшается. "Те автомобили, которые мы видели три-четыре года назад, и те автомобили, которые мы тестируем сейчас, это совершенно разные автомобили. Китайские бренды сделали огромный шаг вперед. На мой взгляд, они уже сопоставимы и с европейскими, и корейскими брендами. Честно, садясь за руль каких-то японских автомобилей, а потом пересаживаясь на китайские, лично свое предпочтение отдаю последним", - сообщил Целиков.
По словам генерального директора онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрия Андреева, на китайские автобренды приходится 33% всех продаж онлайн-площадки, в прошлом году доля составляла лишь 20%. Увеличение интернет-продаж автомобилей из Поднебесной по итогам 10 месяцев составило 42%.
"По нашим прогнозам, продажи автомобилей из КНР на российском рынке сравняются с продажами японских и, возможно, даже превысят их и выйдут на четвертое место. Это кажется фантастикой, но учитывая дефицит, инфляцию, доходы россиян и другие рыночные факторы, вполне осуществимо", - сказал Андреев.
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