https://ria.ru/20211231/atlet-1766270817.html

Перспективный бронеавтомобиль "Атлет" успешно завершил испытания

Перспективный бронеавтомобиль "Атлет" успешно завершил испытания - РИА Новости, 31.12.2021

Перспективный бронеавтомобиль "Атлет" успешно завершил испытания

Государственные испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет" успешно завершены, машина подтвердила все заявленные технические характеристики, сообщил РИА РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:03

2021-12-31T10:03

2021-12-31T13:31

безопасность

вооруженные силы рф

александр красовицкий

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Государственные испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет" успешно завершены, машина подтвердила все заявленные технические характеристики, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия разработчика этого броневика ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий."Атлет" успешно прошел госиспытания. На них наша машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Решением государственной комиссии бронеавтомобили "Атлет" рекомендованы к принятию на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал он.В ВПК отметили, что следующим этапом станет подготовка документов и стандартные процедуры для официального принятия "Атлетов" на снабжение ВС России и начало их серийного производства.Бронеавтомобиль "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.Основные отличия новой машины от броневиков предыдущего поколения "Тигр" — увеличенная до 1600 килограммов грузоподъемность, повышенная до двух килограммов в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный, на 240 лошадиных сил, дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24.Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне, а также другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, вооруженные силы рф, александр красовицкий