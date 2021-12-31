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Перспективный бронеавтомобиль "Атлет" успешно завершил испытания
Перспективный бронеавтомобиль "Атлет" успешно завершил испытания - РИА Новости, 31.12.2021
Перспективный бронеавтомобиль "Атлет" успешно завершил испытания
Государственные испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет" успешно завершены, машина подтвердила все заявленные технические характеристики, сообщил РИА РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:03
2021-12-31T13:31
безопасность
вооруженные силы рф
александр красовицкий
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Государственные испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет" успешно завершены, машина подтвердила все заявленные технические характеристики, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия разработчика этого броневика ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий."Атлет" успешно прошел госиспытания. На них наша машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Решением государственной комиссии бронеавтомобили "Атлет" рекомендованы к принятию на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал он.В ВПК отметили, что следующим этапом станет подготовка документов и стандартные процедуры для официального принятия "Атлетов" на снабжение ВС России и начало их серийного производства.Бронеавтомобиль "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.Основные отличия новой машины от броневиков предыдущего поколения "Тигр" — увеличенная до 1600 килограммов грузоподъемность, повышенная до двух килограммов в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный, на 240 лошадиных сил, дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24.Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне, а также другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.
https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html
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РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф, александр красовицкий
10:03 31.12.2021 (обновлено: 13:31 31.12.2021)
 
Перспективный бронеавтомобиль "Атлет" успешно завершил испытания

Перспективный бронеавтомобиль "Атлет" успешно завершил государственные испытания

© пресс-служба Военно-промышленной компанииБронеавтомобиль "Атлет"
Бронеавтомобиль Атлет
© пресс-служба Военно-промышленной компании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Государственные испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет" успешно завершены, машина подтвердила все заявленные технические характеристики, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия разработчика этого броневика ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
"Атлет" успешно прошел госиспытания. На них наша машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Решением государственной комиссии бронеавтомобили "Атлет" рекомендованы к принятию на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал он.
В ВПК отметили, что следующим этапом станет подготовка документов и стандартные процедуры для официального принятия "Атлетов" на снабжение ВС России и начало их серийного производства.
Бронеавтомобиль "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.
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Основные отличия новой машины от броневиков предыдущего поколения "Тигр" — увеличенная до 1600 килограммов грузоподъемность, повышенная до двух килограммов в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный, на 240 лошадиных сил, дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24.
Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне, а также другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.
 
БезопасностьВооруженные силы РФАлександр Красовицкий
 
 
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