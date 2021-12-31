03:07 31.12.2021 (обновлено: 10:23 31.12.2021)
Россия хочет отказаться от аренды 16 объектов Байконура, сообщил источник
Источник: Россия до конца 2022 года планирует отказаться от аренды 16 объектов Байконура
Космодром Байконур
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Россия собирается вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур, их передадут Казахстану до конца 2022 года, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в список попала не только недвижимость, а часть имущества имеет остаточную стоимость. Сейчас специальная комиссия прорабатывает возможность снятия его с учета российских предприятий перед передачей Казахстану.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о планах вывести из аренды ненужные объекты на космодроме Байконур. Россия их не эксплуатирует, отвечать за них бессмысленно, поэтому "будь то металлолом или другие материалы", их надо утилизировать, выразил мнение Рогозин.
Изменения в договор аренды Байконура у Казахстана вступили в силу летом 2021 года. Теперь космодром передан в аренду до 2050 года, тогда как ранее в соглашении, подписанном в 1994 году, предусматривалась его аренда на 20 лет. О продлении соглашения стороны договорились в 2004 году.
Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР он оказался в собственности Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.
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