Минобороны планирует запустить в 2022 году три "Ангары", сообщил источник
Минобороны планирует запустить в 2022 году с Плесецка три "Ангары", сообщил источник
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу, находящийся с рабочей поездкой на космодроме Плесецк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, находящийся с рабочей поездкой на космодроме Плесецк
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Минобороны России планирует выполнить в 2022 году с космодрома Плесецк запуск трех ракет-носителей "Ангара", которые выведут на орбиту спутники различного назначения, сообщил РИА Новости информированный источник.
"На 2022 год запланирован запуск трех ракет-носителей "Ангара" - двух тяжелого класса "Ангара-А5" и одной легкой "Ангары-1.2". Они выведут на орбиту действующие космические аппараты различного назначения, макеты полезной нагрузки больше запускать не планируется", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "в составе тяжелых ракет будет использоваться серийный разгонный блок "Бриз-М" для выведения полезной нагрузки на геостационарную орбиту".
Космические войска ВКС России провели 27 декабря третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск с северного космодрома был успешно проведен 14 декабря 2020 года.