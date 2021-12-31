https://ria.ru/20211231/angara-1766257058.html

Минобороны планирует запустить в 2022 году три "Ангары", сообщил источник

Минобороны планирует запустить в 2022 году три "Ангары", сообщил источник - РИА Новости, 31.12.2021

Минобороны планирует запустить в 2022 году три "Ангары", сообщил источник

Минобороны России планирует выполнить в 2022 году с космодрома Плесецк запуск трех ракет-носителей "Ангара", которые выведут на орбиту спутники различного... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T03:35

2021-12-31T03:35

2021-12-31T03:35

ангара (ракета)

космос - риа наука

плесецк (космодром)

воздушно-космические силы россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753707236_0:37:2733:1574_1920x0_80_0_0_f40a19fc99c1610cc1815f3fd1ca0d2a.jpg

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Минобороны России планирует выполнить в 2022 году с космодрома Плесецк запуск трех ракет-носителей "Ангара", которые выведут на орбиту спутники различного назначения, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, "в составе тяжелых ракет будет использоваться серийный разгонный блок "Бриз-М" для выведения полезной нагрузки на геостационарную орбиту".Космические войска ВКС России провели 27 декабря третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск с северного космодрома был успешно проведен 14 декабря 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/angara-a5-1766090139.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ангара (ракета), космос - риа наука, плесецк (космодром), воздушно-космические силы россии, россия