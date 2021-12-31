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В Турции археологи обнаружили бронзовую военную грамоту
В Турции археологи обнаружили бронзовую военную грамоту - РИА Новости, 31.12.2021
В Турции археологи обнаружили бронзовую военную грамоту
В античном городе Перре, расположенном в турецкой провинции Адыяман, археологи обнаружили бронзовую грамоту возрастом почти две тысячи лет, сообщает Hurriyet... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T03:51
2021-12-31T03:51
2021-12-31T03:51
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В античном городе Перре, расположенном в турецкой провинции Адыяман, археологи обнаружили бронзовую грамоту возрастом почти две тысячи лет, сообщает Hurriyet Daily News. По данным издания, пластина была вручена солдату по имени Кальцилий Антик, прослужившему в армии 20 лет. Он также получил римское гражданство и право на брак.По его словам, ранее эксперты узнали, что всего было изготовлено 100 тысяч подобных грамот, но большинство потом были переплавлены.Перре входил в пятерку крупнейших городов Коммагенского царства и сохранил свое влияние даже в римский период.
https://ria.ru/20211124/raskopki-1760355089.html
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археология, новости культуры, турция
В Турции археологи обнаружили бронзовую военную грамоту
В Турции археологи обнаружили бронзовый наградной знак возрастом почти две тысячи лет