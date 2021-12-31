https://ria.ru/20211231/ancient-1766198171.html

В Турции археологи обнаружили бронзовую военную грамоту

В Турции археологи обнаружили бронзовую военную грамоту - РИА Новости, 31.12.2021

В Турции археологи обнаружили бронзовую военную грамоту

В античном городе Перре, расположенном в турецкой провинции Адыяман, археологи обнаружили бронзовую грамоту возрастом почти две тысячи лет, сообщает Hurriyet... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T03:51

2021-12-31T03:51

2021-12-31T03:51

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В античном городе Перре, расположенном в турецкой провинции Адыяман, археологи обнаружили бронзовую грамоту возрастом почти две тысячи лет, сообщает Hurriyet Daily News. По данным издания, пластина была вручена солдату по имени Кальцилий Антик, прослужившему в армии 20 лет. Он также получил римское гражданство и право на брак.По его словам, ранее эксперты узнали, что всего было изготовлено 100 тысяч подобных грамот, но большинство потом были переплавлены.Перре входил в пятерку крупнейших городов Коммагенского царства и сохранил свое влияние даже в римский период.

https://ria.ru/20211124/raskopki-1760355089.html

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археология, новости культуры, турция