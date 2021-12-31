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https://ria.ru/20211231/alkogol-1766302064.html
В Минздраве назвали допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь
В Минздраве назвали допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2021
В Минздраве назвали допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь
Алкоголь лучше не совмещать с газированными напитками и сладостями, на праздник можно выпить один-два бокала белого вина, разбавленного водой, заявил главный... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:50
2021-12-31T14:50
новый год — 2022
общество
алкоголь
евгений брюн
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
новый год
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Алкоголь лучше не совмещать с газированными напитками и сладостями, на праздник можно выпить один-два бокала белого вина, разбавленного водой, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн."Призываю вас, дорогие друзья, относиться к празднику встречи Нового года как к карнавалу. Не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, так как "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме", - сказал Брюн журналистам.Он отметил, что не стоит забывать о морально-нравственном аспекте, так как обычно за новогодним столом бывают дети, и им не следует видеть нетрезвых родителей."Алкоголь вреден сам по себе, это яд. С большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно - сухое белое вино. Один-два бокала на праздник, разбавленные наполовину водой, при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека", - уточнил Брюн.Также он сообщал, что самой лучшей закуской для алкогольных напитков является картофельное пюре, так как оно является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь.
https://ria.ru/20211231/zastole-1766273759.html
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общество, алкоголь, евгений брюн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), новый год, россия
14:50 31.12.2021
 
В Минздраве назвали допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Нарколог Минздрава Брюн: на праздник можно выпить бокал белого вина, разведенного водой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШампанское на новогоднем столе
Шампанское на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шампанское на новогоднем столе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Алкоголь лучше не совмещать с газированными напитками и сладостями, на праздник можно выпить один-два бокала белого вина, разбавленного водой, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
"Призываю вас, дорогие друзья, относиться к празднику встречи Нового года как к карнавалу. Не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, так как "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме", - сказал Брюн журналистам.
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Он отметил, что не стоит забывать о морально-нравственном аспекте, так как обычно за новогодним столом бывают дети, и им не следует видеть нетрезвых родителей.
"Алкоголь вреден сам по себе, это яд. С большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно - сухое белое вино. Один-два бокала на праздник, разбавленные наполовину водой, при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека", - уточнил Брюн.
Также он сообщал, что самой лучшей закуской для алкогольных напитков является картофельное пюре, так как оно является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь.
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