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Путин подписал закон о новом порядке обеспечения жильем сотрудников МВД
Путин подписал закон о новом порядке обеспечения жильем сотрудников МВД - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон о новом порядке обеспечения жильем сотрудников МВД
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел, а также... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T21:52
2021-12-30T21:52
общество
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
жилье
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудников и пенсионеров МВД и членов их семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, за пенсионерами МВД, имеющими стаж службы не менее 25 лет, будет сохраняться право пользоваться жилыми помещениями специализированного жилищного фонда органов внутренних дел РФ до момента получения ими квартиры.
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общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), жилье, россия
21:52 30.12.2021
 
Путин подписал закон о новом порядке обеспечения жильем сотрудников МВД

Президент Путин подписал закон о новом порядка обеспечения жильем сотрудников МВД

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудников и пенсионеров МВД и членов их семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, за пенсионерами МВД, имеющими стаж службы не менее 25 лет, будет сохраняться право пользоваться жилыми помещениями специализированного жилищного фонда органов внутренних дел РФ до момента получения ими квартиры.
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ОбществоВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ЖильеРоссия
 
 
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