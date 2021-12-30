https://ria.ru/20211230/zhile-1766243290.html

Путин подписал закон о новом порядке обеспечения жильем сотрудников МВД

Путин подписал закон о новом порядке обеспечения жильем сотрудников МВД - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон о новом порядке обеспечения жильем сотрудников МВД

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел, а также... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T21:52

2021-12-30T21:52

2021-12-30T21:52

общество

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

жилье

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудников и пенсионеров МВД и членов их семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, за пенсионерами МВД, имеющими стаж службы не менее 25 лет, будет сохраняться право пользоваться жилыми помещениями специализированного жилищного фонда органов внутренних дел РФ до момента получения ими квартиры.

https://ria.ru/20211230/tekhosmotr-1766236660.html

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общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), жилье, россия