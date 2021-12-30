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Дегтярев расширил заповедные границы возле озера Амут в Хабаровском крае
Дегтярев расширил заповедные границы возле озера Амут в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.12.2021
Дегтярев расширил заповедные границы возле озера Амут в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о расширении заповедных границ возле природного памятника озера Амут до двух тысяч гектаров. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:14
2021-12-30T11:14
общество
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
михаил дегтярев
россия
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ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о расширении заповедных границ возле природного памятника озера Амут до двух тысяч гектаров."Мною подписано постановление о расширении границ памятника природы краевого значения "Оползневое озеро Амут". Озеро и территория вокруг него получили статус памятника природы в 1997 году, под охрану тогда попала площадь в 12 гектаров, в 2014 году ее расширили до 146 гектаров. Теперь, чтобы сохранить природный комплекс, расширяем охранную зону до 2063 гектаров", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Глава региона напомнил, что изменению границ памятника природы предшествовало комплексное экологическое обследование природного комплекса хребта Мяо-Чан. Именно на основе полученных данных было принято решение установить ограничения хозяйственной деятельности, в том числе запрет рубок лесных насаждений, на более обширной территории.Амут — высокогорное обвальное озеро, расположенное в Солнечном районе Хабаровского края в семи километрах от посёлка Горный и примерно в 60 километрах от Комсомольска-на-Амуре на хребте Мяо-Чан. Памятник природы краевого значения. На его территории запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение целостности природного объекта и окружающего его природного комплекса. В 2017 году Амут вошел в топ-5 самых красивых озер России по версии телеканала Discovery Channel Russia. Его называют "маленьким Байкалом" из-за схожести характеристик воды. Посмотреть на "голубую жемчужину" Хабаровского края приезжают туристы со всего мира.
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общество, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев, россия
11:14 30.12.2021
 
Дегтярев расширил заповедные границы возле озера Амут в Хабаровском крае

Губернатор Дегтярев расширил до двух тысяч гектаров заповедные границы возле озера Амут

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о расширении заповедных границ возле природного памятника озера Амут до двух тысяч гектаров.
"Мною подписано постановление о расширении границ памятника природы краевого значения "Оползневое озеро Амут". Озеро и территория вокруг него получили статус памятника природы в 1997 году, под охрану тогда попала площадь в 12 гектаров, в 2014 году ее расширили до 146 гектаров. Теперь, чтобы сохранить природный комплекс, расширяем охранную зону до 2063 гектаров", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона напомнил, что изменению границ памятника природы предшествовало комплексное экологическое обследование природного комплекса хребта Мяо-Чан. Именно на основе полученных данных было принято решение установить ограничения хозяйственной деятельности, в том числе запрет рубок лесных насаждений, на более обширной территории.
Амут — высокогорное обвальное озеро, расположенное в Солнечном районе Хабаровского края в семи километрах от посёлка Горный и примерно в 60 километрах от Комсомольска-на-Амуре на хребте Мяо-Чан. Памятник природы краевого значения. На его территории запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение целостности природного объекта и окружающего его природного комплекса. В 2017 году Амут вошел в топ-5 самых красивых озер России по версии телеканала Discovery Channel Russia. Его называют "маленьким Байкалом" из-за схожести характеристик воды. Посмотреть на "голубую жемчужину" Хабаровского края приезжают туристы со всего мира.
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ОбществоХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреМихаил ДегтяревРоссия
 
 
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