https://ria.ru/20211230/zakon-1766242431.html
Путин подписал закон об ответственности владельцев за утонувшие суда
Путин подписал закон об ответственности владельцев за утонувшие суда - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон об ответственности владельцев за утонувшие суда
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за утилизацию судов путем их затопления и нарушение требований... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T21:39
2021-12-30T21:39
2021-12-30T21:43
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за утилизацию судов путем их затопления и нарушение требований в отношении затонувших судов их собственниками, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так, закон устанавливает административную ответственность собственников затонувших судов за нарушение требований по удалению таких судов, в том числе сроков удаления, требований о наличии свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов.Отмечается, что административная ответственность устанавливается также за утилизацию морского судна путем его затопления в пределах внутренних морских вод или территориального моря РФ, а также в акватории Северного морского пути или утилизацию судна путем его затопления на внутренних водных путях РФ.
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владимир путин, россия
21:39 30.12.2021 (обновлено: 21:43 30.12.2021)
Путин подписал закон об ответственности владельцев за утонувшие суда
Президент Путин подписал закон об ответственности владельцев за утонувшие суда