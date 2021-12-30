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Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России - РИА Новости, 30.12.2021
Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
В России с четверга можно зарегистрировать рождение ребенка, оформить развод или усыновление, а также другие акты гражданского состояния в ЗАГСе любого региона... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T00:17
2021-12-30T00:17
общество
россия
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. В России с четверга можно зарегистрировать рождение ребенка, оформить развод или усыновление, а также другие акты гражданского состояния в ЗАГСе любого региона по выбору заявителя.Основные изменения ранее были внесены в федеральный закон №143 "Об актах гражданского состояния". Теперь законом устанавливается, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя.Прежде рождение ребенка могло быть зарегистрировано в ЗАГС только по месту собственно рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом ЗАГС можно было только зарегистрировать брак.Также, согласно закону, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.Кроме этого, регионам предоставлены полномочия "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".Законом предусматривается также создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения указанных реестров, в том числе порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.
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общество, россия
00:17 30.12.2021
 
Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России

Оформить развод и зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России

© Depositphotos / Olga ShumytskayaДокументы для новорожденного
Документы для новорожденного - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Depositphotos / Olga Shumytskaya
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. В России с четверга можно зарегистрировать рождение ребенка, оформить развод или усыновление, а также другие акты гражданского состояния в ЗАГСе любого региона по выбору заявителя.
Основные изменения ранее были внесены в федеральный закон №143 "Об актах гражданского состояния". Теперь законом устанавливается, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя.
Прежде рождение ребенка могло быть зарегистрировано в ЗАГС только по месту собственно рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом ЗАГС можно было только зарегистрировать брак.
Также, согласно закону, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.
Кроме этого, регионам предоставлены полномочия "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".
Законом предусматривается также создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения указанных реестров, в том числе порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.
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