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Власти направят средства на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний
Власти направят средства на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний - РИА Новости, 30.12.2021
Власти направят средства на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний
Правительство РФ направит в 2022 году более 155 миллионов рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии у пациентов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:05
2021-12-30T10:05
общество
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит в 2022 году более 155 миллионов рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии у пациентов, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 155,4 миллиона рублей будет направлено в 2022 году на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Распоряжение о распределении этих средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что такие доплаты врачи и медперсонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии.Уточняется также, что при подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.
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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
10:05 30.12.2021
 
Власти направят средства на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний

На выплаты медикам за выявление онкозаболеваний направят более 155 миллионов рублей

© Fotolia / Minerva StudioВрач анализирует рентген легких
Врач анализирует рентген легких - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Fotolia / Minerva Studio
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит в 2022 году более 155 миллионов рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии у пациентов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Свыше 155,4 миллиона рублей будет направлено в 2022 году на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Распоряжение о распределении этих средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что такие доплаты врачи и медперсонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии.
Уточняется также, что при подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.
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