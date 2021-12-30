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Власти направят средства на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний
Власти направят средства на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний - РИА Новости, 30.12.2021
Власти направят средства на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний
Правительство РФ направит в 2022 году более 155 миллионов рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии у пациентов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:05
2021-12-30T10:05
2021-12-30T10:05
общество
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михаил мишустин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит в 2022 году более 155 миллионов рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии у пациентов, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 155,4 миллиона рублей будет направлено в 2022 году на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Распоряжение о распределении этих средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что такие доплаты врачи и медперсонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии.Уточняется также, что при подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.
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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
Власти направят средства на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний
На выплаты медикам за выявление онкозаболеваний направят более 155 миллионов рублей