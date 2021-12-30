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Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля - РИА Новости, 30.12.2021
Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Предоставлять налоговый вычет для россиян при покупке автомобиля стоит только наиболее нуждающимся с одновременным ограничением предельной стоимости машины,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:52
2021-12-30T15:52
экономика
общество
авто
институт исследования проблем современной политики
антон орлов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предоставлять налоговый вычет для россиян при покупке автомобиля стоит только наиболее нуждающимся с одновременным ограничением предельной стоимости машины, поделилась мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова.Ранее в четверг RT сообщило, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет в размере миллиона рублей при покупке автомобиля, соответствующее письмо он отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова.Она добавила, что с учетом низкоуглеродной повестки вычет мог бы распространяться на покупку только экологичных автомобилей. "Например, гибридных или электромобилей", - пояснила эксперт."При этом важно помнить, что существуют и неналоговые инструменты адресной поддержки, которые в некоторых случаях могут быть более результативными, например, кредиты с пониженной ставкой", - заключила Ибрагимова.
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экономика, общество, авто, институт исследования проблем современной политики, антон орлов
15:52 30.12.2021
 
Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Эксперт Ибрагимова: налоговый вычет при покупке автомобиля стоит давать только нуждающимся

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предоставлять налоговый вычет для россиян при покупке автомобиля стоит только наиболее нуждающимся с одновременным ограничением предельной стоимости машины, поделилась мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова.
Ранее в четверг RT сообщило, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет в размере миллиона рублей при покупке автомобиля, соответствующее письмо он отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова.
"Как таковая необходимость налогового стимулирования покупки личного автомобиля всеми слоями населения является дискуссионной. Но если все же рассуждать о введении такого вычета, то он мог бы предоставляться только тем, кто в этом наиболее нуждается, с одновременным ограничением предельной стоимости приобретаемого автомобиля", - прокомментировала Ибрагимова.
Она добавила, что с учетом низкоуглеродной повестки вычет мог бы распространяться на покупку только экологичных автомобилей. "Например, гибридных или электромобилей", - пояснила эксперт.
"При этом важно помнить, что существуют и неналоговые инструменты адресной поддержки, которые в некоторых случаях могут быть более результативными, например, кредиты с пониженной ставкой", - заключила Ибрагимова.
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ЭкономикаОбществоАвтоИнститут исследования проблем современной политикиАнтон Орлов
 
 
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