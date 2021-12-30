https://ria.ru/20211230/vychet-1766198342.html
Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля - РИА Новости, 30.12.2021
Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Предоставлять налоговый вычет для россиян при покупке автомобиля стоит только наиболее нуждающимся с одновременным ограничением предельной стоимости машины,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:52
2021-12-30T15:52
2021-12-30T15:52
экономика
общество
авто
институт исследования проблем современной политики
антон орлов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предоставлять налоговый вычет для россиян при покупке автомобиля стоит только наиболее нуждающимся с одновременным ограничением предельной стоимости машины, поделилась мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова.Ранее в четверг RT сообщило, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет в размере миллиона рублей при покупке автомобиля, соответствующее письмо он отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова.Она добавила, что с учетом низкоуглеродной повестки вычет мог бы распространяться на покупку только экологичных автомобилей. "Например, гибридных или электромобилей", - пояснила эксперт."При этом важно помнить, что существуют и неналоговые инструменты адресной поддержки, которые в некоторых случаях могут быть более результативными, например, кредиты с пониженной ставкой", - заключила Ибрагимова.
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РИА Новости
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экономика, общество, авто, институт исследования проблем современной политики, антон орлов
Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Эксперт Ибрагимова: налоговый вычет при покупке автомобиля стоит давать только нуждающимся
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предоставлять налоговый вычет для россиян при покупке автомобиля стоит только наиболее нуждающимся с одновременным ограничением предельной стоимости машины, поделилась мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова.
Ранее в четверг RT сообщило, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов
предложил ввести для граждан налоговый вычет в размере миллиона рублей при покупке автомобиля, соответствующее письмо он отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова
.
"Как таковая необходимость налогового стимулирования покупки личного автомобиля всеми слоями населения является дискуссионной. Но если все же рассуждать о введении такого вычета, то он мог бы предоставляться только тем, кто в этом наиболее нуждается, с одновременным ограничением предельной стоимости приобретаемого автомобиля", - прокомментировала Ибрагимова.
Она добавила, что с учетом низкоуглеродной повестки вычет мог бы распространяться на покупку только экологичных автомобилей. "Например, гибридных или электромобилей", - пояснила эксперт.
"При этом важно помнить, что существуют и неналоговые инструменты адресной поддержки, которые в некоторых случаях могут быть более результативными, например, кредиты с пониженной ставкой", - заключила Ибрагимова.