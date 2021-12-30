https://ria.ru/20211230/vychet-1766198342.html

Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля - РИА Новости, 30.12.2021

Эксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Предоставлять налоговый вычет для россиян при покупке автомобиля стоит только наиболее нуждающимся с одновременным ограничением предельной стоимости машины,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:52

2021-12-30T15:52

2021-12-30T15:52

экономика

общество

авто

институт исследования проблем современной политики

антон орлов

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предоставлять налоговый вычет для россиян при покупке автомобиля стоит только наиболее нуждающимся с одновременным ограничением предельной стоимости машины, поделилась мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова.Ранее в четверг RT сообщило, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет в размере миллиона рублей при покупке автомобиля, соответствующее письмо он отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова.Она добавила, что с учетом низкоуглеродной повестки вычет мог бы распространяться на покупку только экологичных автомобилей. "Например, гибридных или электромобилей", - пояснила эксперт."При этом важно помнить, что существуют и неналоговые инструменты адресной поддержки, которые в некоторых случаях могут быть более результативными, например, кредиты с пониженной ставкой", - заключила Ибрагимова.

https://ria.ru/20211230/vychet-1766095495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, авто, институт исследования проблем современной политики, антон орлов