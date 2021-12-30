https://ria.ru/20211230/vychet-1766095495.html

Россиянам дадут новый налоговый вычет с 1 января

Россиянам дадут новый налоговый вычет с 1 января - РИА Новости, 30.12.2021

Россиянам дадут новый налоговый вычет с 1 января

Речь идет о социальном налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, который можно получить с 1 января 2022 года. Получение “спортивного вычета”... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T04:19

2021-12-30T04:19

2021-12-30T04:19

общество

россия

налоговый вычет

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Речь идет о социальном налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, который можно получить с 1 января 2022 года. Получение “спортивного вычета” поможет сэкономить до 15,6 тысяч рублей в год, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации “Сенатор” Юрий Захаров.Получить вычет может любой совершеннолетний гражданин, который платит НДФЛ, либо родители за своего ребенка. Понадобится предъявить документы, подтверждающие оплату расходов на спорт, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении, если речь идет о несовершеннолетнем. При этом основным видом деятельности организации, оказывающей спортивные услуги, должны быть физкультура и спорт.Если вы задумались о получении вычета, стоит приобрести абонемент для занятий спортом после Нового года, советует Захаров.

https://realty.ria.ru/20211229/nalogi-1765929555.html

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общество, россия, налоговый вычет