https://ria.ru/20211230/vvp-1766177939.html

Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП в 2020 году

Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП в 2020 году - РИА Новости, 30.12.2021

Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП в 2020 году

Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП РФ в коронавирусном 2020 году с 3% до 2,7%, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:14

2021-12-30T14:14

2021-12-30T14:14

экономика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП РФ в коронавирусном 2020 году с 3% до 2,7%, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.Росстат в четверг представил третью оценку ВВП за 2020 год и пятую – за 2019 год.По уточненным данным, в номинальном выражении ВВП за 2020 год составил 107,315 триллиона рублей (спад на 2,7% по сравнению с 2019 годом).Росстат также уточнил данные по росту ВВП России в 2019 году до 2,2% с 2%. В номинальном выражении ВВП в допандемийном году составил 109,608 триллиона."Уточнение оценки ВВП за 2020 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года", - говорится в комментарии Росстата.Предварительную оценку по росту ВВП РФ в 2021 году Росстат опубликует в середине февраля следующего года. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что рост экономики по итогам текущего года составит 4,5%.

https://ria.ru/20211229/peregrev-1766047066.html

https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764239384.html

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экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, коронавирус в россии