https://ria.ru/20211230/vvp-1766177939.html
Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП в 2020 году
Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП в 2020 году - РИА Новости, 30.12.2021
Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП в 2020 году
Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП РФ в коронавирусном 2020 году с 3% до 2,7%, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:14
2021-12-30T14:14
2021-12-30T14:14
экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569134538_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f4117513868e36d1fb3715f0edb33e6d.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП РФ в коронавирусном 2020 году с 3% до 2,7%, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.Росстат в четверг представил третью оценку ВВП за 2020 год и пятую – за 2019 год.По уточненным данным, в номинальном выражении ВВП за 2020 год составил 107,315 триллиона рублей (спад на 2,7% по сравнению с 2019 годом).Росстат также уточнил данные по росту ВВП России в 2019 году до 2,2% с 2%. В номинальном выражении ВВП в допандемийном году составил 109,608 триллиона."Уточнение оценки ВВП за 2020 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года", - говорится в комментарии Росстата.Предварительную оценку по росту ВВП РФ в 2021 году Росстат опубликует в середине февраля следующего года. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что рост экономики по итогам текущего года составит 4,5%.
https://ria.ru/20211229/peregrev-1766047066.html
https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764239384.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569134538_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_1840cf2789e3a7064aedd6b496871e9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, коронавирус в россии
Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП в 2020 году
Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2020 году до 2,7 процента