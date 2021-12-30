https://ria.ru/20211230/voennye-1766145177.html

Бывший военный переводчик рассказал, как американцы относились к иракцам

Бывший военный переводчик рассказал, как американцы относились к иракцам - РИА Новости, 30.12.2021

Бывший военный переводчик рассказал, как американцы относились к иракцам

Американские военные во время оккупации Ирака относились к иракцам по-разному: от злобы до уважения местных традиций, рассказал РИА Новости сотрудничавший с... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:14

2021-12-30T12:14

2021-12-30T12:14

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БАГДАД, 30 дек – РИА Новости. Американские военные во время оккупации Ирака относились к иракцам по-разному: от злобы до уважения местных традиций, рассказал РИА Новости сотрудничавший с американцами иракский переводчик, пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность.Переводчик отметил, что разделил военных по их отношению к иракцам на три группы. По его словам, военные первой группы поддерживали идею оккупации Ирака, "они отличались расизмом..., они питали злобу к иракцам". Были военные, которые "не были уверены" в том, что действуют правильно, они считали, что США "незаконно вторглись в страну", но сами они были вынуждены следовать военной политике, так как служили в американской армии. Последнюю группу военных составляли те, кто пошел служить, чтобы после окончания контракта получить возможность обучаться."Со мной они обращались очень уважительно, помню, что в большинстве случаев, когда не было задания, мы играли в спортивные игры – футбол, бейсбол, в приставку, сидели компанией и общались на разные темы, говорили о жизни и традициях", - сообщил переводчик.По его словам, американский офицер, под руководством которого он работал, спрашивал, как лучше вести себя при необходимости штурмовать дом в поисках разыскиваемых, чтобы "иракцы нас не ненавидели". В ответ на это переводчик в случаях обысков объяснял хозяину дома, что если там есть женщины, пусть сядут в одной комнате и наденут хиджабы, а мужчины будут в другой комнате с хозяином дома."В большинстве случаев информация оказывалась ошибочной, так как поступала к нам из-за семейных склок, конфликтов между соседями или, например, жена поругалась с мужем и сообщала, что он террорист или экстремист. Мы врывались в дом к нему, задерживали, после проверки оказывалось, что он не виноват, это ложь", - рассказал собеседник агентства. "Были и те, кто сотрудничал с американцами, иногда, когда мы заходили в дом, нам наливали чай, угощали сладостями, люди приветствовали американских военных", - добавил мужчина.Объединенный штаб командования ВС Ирака объявил 22 декабря о полном завершении вывода боевых подразделений международной антитеррористической коалиции из Ирака, в стране остались только иностранные военные советники. Представитель командования подчеркнул, что вывод иностранных боевых подразделений завершен до запланированного срока - 31 декабря. Последними Ирак покинули военнослужащие коалиции, дислоцированные на базе Харир в Иракском Курдистане.Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией в ответ на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://ria.ru/20211221/ssha-1764723670.html

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в мире, сша, ирак, багдад (город)