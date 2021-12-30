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ВМС Украины и Франции провели тренировку в Черном море
ВМС Украины и Франции провели тренировку в Черном море - РИА Новости, 30.12.2021
ВМС Украины и Франции провели тренировку в Черном море
Военно-морские силы Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX, сообщила в четверг пресс-служба украинских ВМС. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:50
2021-12-30T13:06
в мире
франция
вооруженные силы украины
черное море
черноморский регион
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Военно-морские силы Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX, сообщила в четверг пресс-служба украинских ВМС."В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" военно-морских сил ВС Украины вместе с фрегатом военно-морских сил Французской Республики Auvergne провели тренировки типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, также к учениям от французской стороны привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.Согласно сообщению, личный состав кораблей провел ряд совместных тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и так далее. Основное внимание уделялось повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.Кроме того, на борту "Юрия Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.
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франция
черное море
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в мире, франция, вооруженные силы украины, черное море, черноморский регион
12:50 30.12.2021 (обновлено: 13:06 30.12.2021)
 
ВМС Украины и Франции провели тренировку в Черном море

ВМС Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX

© Фото : @navy.mil.gov.ua/FacebookВМС Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX
ВМС Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : @navy.mil.gov.ua/Facebook
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Военно-морские силы Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX, сообщила в четверг пресс-служба украинских ВМС.
"В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" военно-морских сил ВС Украины вместе с фрегатом военно-морских сил Французской Республики Auvergne провели тренировки типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, также к учениям от французской стороны привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.
Согласно сообщению, личный состав кораблей провел ряд совместных тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и так далее. Основное внимание уделялось повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.
Кроме того, на борту "Юрия Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.
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В миреФранцияВооруженные силы УкраиныЧерное мореЧерноморский регион
 
 
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