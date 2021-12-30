https://ria.ru/20211230/vms-1766156564.html

ВМС Украины и Франции провели тренировку в Черном море

ВМС Украины и Франции провели тренировку в Черном море - РИА Новости, 30.12.2021

ВМС Украины и Франции провели тренировку в Черном море

Военно-морские силы Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX, сообщила в четверг пресс-служба украинских ВМС. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:50

2021-12-30T12:50

2021-12-30T13:06

в мире

франция

вооруженные силы украины

черное море

черноморский регион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766158828_448:444:2048:1344_1920x0_80_0_0_1a7a4d4e4819fca5a4238a0ce83ae9d7.jpg

КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Военно-морские силы Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX, сообщила в четверг пресс-служба украинских ВМС."В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" военно-морских сил ВС Украины вместе с фрегатом военно-морских сил Французской Республики Auvergne провели тренировки типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, также к учениям от французской стороны привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.Согласно сообщению, личный состав кораблей провел ряд совместных тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и так далее. Основное внимание уделялось повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.Кроме того, на борту "Юрия Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

https://ria.ru/20211224/amerika-1765324599.html

франция

черное море

черноморский регион

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, вооруженные силы украины, черное море, черноморский регион