12:50 30.12.2021 (обновлено: 13:06 30.12.2021)
ВМС Украины и Франции провели тренировку в Черном море
ВМС Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX
© Фото : @navy.mil.gov.ua/FacebookВМС Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX
КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Военно-морские силы Украины и Франции провели в Черном море тренировку типа PASSEX, сообщила в четверг пресс-служба украинских ВМС.
"В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" военно-морских сил ВС Украины вместе с фрегатом военно-морских сил Французской Республики Auvergne провели тренировки типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, также к учениям от французской стороны привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.
Согласно сообщению, личный состав кораблей провел ряд совместных тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и так далее. Основное внимание уделялось повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.
Кроме того, на борту "Юрия Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.
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