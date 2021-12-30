https://ria.ru/20211230/viza-1766168333.html
Посольство Эстонии предложило журналисту РИА Новости оспорить отказ в визе
Посольство Эстонии предложило журналисту РИА Новости оспорить отказ в визе - РИА Новости, 30.12.2021
Посольство Эстонии предложило журналисту РИА Новости оспорить отказ в визе
Журналист РИА Новости Анатолий Самохвалов, как и любой другой человек, подающий заявление на получение визы для въезда в Эстонию, может обжаловать решение о... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:38
2021-12-30T13:38
2021-12-30T13:53
медиавойны
медиа - общество
эстония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577399231_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_0d97b2190115086fda91cbe54a74ea31.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Журналист РИА Новости Анатолий Самохвалов, как и любой другой человек, подающий заявление на получение визы для въезда в Эстонию, может обжаловать решение о невыдаче документа, заявили в четверг агентству в посольстве республики в Москве.Ранее Эстония отказала журналисту РИА Новости Анатолию Самохвалову в выдаче визы для освещения чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию. Посольство прибалтийской республики в Москве объяснило свое решение угрозой внутренней безопасности государства.Пресс-секретарь эстонской дипмиссии Кирсти Вильямаа подчеркнула, что все поданные заявки на получение визы "обрабатываются в соответствии с визовым кодексом Европейского Союза.По ее словам, заявителей уведомляют об отрицательных решениях по их обращениям на получение визы, в них, в частности, указываются причины возможного отказа."Заявитель имеет право обжаловать решение, он информирован о процедуре, которой необходимо следовать в случае обжалования, в том числе, в какой компетентный орган обратиться, и о сроках подачи апелляции", - заявила представитель посольства РИА Новости.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает предвзятым решение Эстонии отказать в выдаче визы Самохвалову, призывает международные структуры дать оценку действиям эстонской стороны.
https://ria.ru/20211230/zakharova-1766155580.html
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577399231_112:0:1936:1368_1920x0_80_0_0_9c2a47083083d12722639da4e0bfb713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, эстония, россия
13:38 30.12.2021 (обновлено: 13:53 30.12.2021)
Посольство Эстонии предложило журналисту РИА Новости оспорить отказ в визе
Посольство Эстонии в России: корреспондент РИА Новости может оспорить отказ в выдаче визы
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Журналист РИА Новости Анатолий Самохвалов, как и любой другой человек, подающий заявление на получение визы для въезда в Эстонию, может обжаловать решение о невыдаче документа, заявили в четверг агентству в посольстве республики в Москве.
Ранее Эстония отказала журналисту РИА Новости Анатолию Самохвалову в выдаче визы для освещения чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию. Посольство прибалтийской республики в Москве объяснило свое решение угрозой внутренней безопасности государства.
Пресс-секретарь эстонской дипмиссии Кирсти Вильямаа подчеркнула, что все поданные заявки на получение визы "обрабатываются в соответствии с визовым кодексом Европейского Союза.
По ее словам, заявителей уведомляют об отрицательных решениях по их обращениям на получение визы, в них, в частности, указываются причины возможного отказа.
"Заявитель имеет право обжаловать решение, он информирован о процедуре, которой необходимо следовать в случае обжалования, в том числе, в какой компетентный орган обратиться, и о сроках подачи апелляции", - заявила представитель посольства РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что Россия
считает предвзятым решение Эстонии
отказать в выдаче визы Самохвалову, призывает международные структуры дать оценку действиям эстонской стороны.