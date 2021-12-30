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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20211230/viza-1766168333.html
Посольство Эстонии предложило журналисту РИА Новости оспорить отказ в визе
Посольство Эстонии предложило журналисту РИА Новости оспорить отказ в визе - РИА Новости, 30.12.2021
Посольство Эстонии предложило журналисту РИА Новости оспорить отказ в визе
Журналист РИА Новости Анатолий Самохвалов, как и любой другой человек, подающий заявление на получение визы для въезда в Эстонию, может обжаловать решение о... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:38
2021-12-30T13:53
медиавойны
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Журналист РИА Новости Анатолий Самохвалов, как и любой другой человек, подающий заявление на получение визы для въезда в Эстонию, может обжаловать решение о невыдаче документа, заявили в четверг агентству в посольстве республики в Москве.Ранее Эстония отказала журналисту РИА Новости Анатолию Самохвалову в выдаче визы для освещения чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию. Посольство прибалтийской республики в Москве объяснило свое решение угрозой внутренней безопасности государства.Пресс-секретарь эстонской дипмиссии Кирсти Вильямаа подчеркнула, что все поданные заявки на получение визы "обрабатываются в соответствии с визовым кодексом Европейского Союза.По ее словам, заявителей уведомляют об отрицательных решениях по их обращениям на получение визы, в них, в частности, указываются причины возможного отказа."Заявитель имеет право обжаловать решение, он информирован о процедуре, которой необходимо следовать в случае обжалования, в том числе, в какой компетентный орган обратиться, и о сроках подачи апелляции", - заявила представитель посольства РИА Новости.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает предвзятым решение Эстонии отказать в выдаче визы Самохвалову, призывает международные структуры дать оценку действиям эстонской стороны.
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медиа - общество, эстония, россия
13:38 30.12.2021 (обновлено: 13:53 30.12.2021)
 
Посольство Эстонии предложило журналисту РИА Новости оспорить отказ в визе

Посольство Эстонии в России: корреспондент РИА Новости может оспорить отказ в выдаче визы

© Фото : посольство Эстонии в РоссииЗдание посольства Эстонии в Москве
Здание посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : посольство Эстонии в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Журналист РИА Новости Анатолий Самохвалов, как и любой другой человек, подающий заявление на получение визы для въезда в Эстонию, может обжаловать решение о невыдаче документа, заявили в четверг агентству в посольстве республики в Москве.
Ранее Эстония отказала журналисту РИА Новости Анатолию Самохвалову в выдаче визы для освещения чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию. Посольство прибалтийской республики в Москве объяснило свое решение угрозой внутренней безопасности государства.
Пресс-секретарь эстонской дипмиссии Кирсти Вильямаа подчеркнула, что все поданные заявки на получение визы "обрабатываются в соответствии с визовым кодексом Европейского Союза.
По ее словам, заявителей уведомляют об отрицательных решениях по их обращениям на получение визы, в них, в частности, указываются причины возможного отказа.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
12:48Медиавойны
МИД призвал к реакции на отказ Эстонии в визе корреспонденту РИА Новости
"Заявитель имеет право обжаловать решение, он информирован о процедуре, которой необходимо следовать в случае обжалования, в том числе, в какой компетентный орган обратиться, и о сроках подачи апелляции", - заявила представитель посольства РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает предвзятым решение Эстонии отказать в выдаче визы Самохвалову, призывает международные структуры дать оценку действиям эстонской стороны.
 
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