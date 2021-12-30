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Попова призвала бороться с проблемой лишнего веса у детей
Попова призвала бороться с проблемой лишнего веса у детей - РИА Новости, 30.12.2021
Попова призвала бороться с проблемой лишнего веса у детей
Надо остановить тенденцию роста числа детей с лишним весом в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:56
2021-12-30T14:57
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Надо остановить тенденцию роста числа детей с лишним весом в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Дети приходят в школу с нарушением веса и, к несчастью, с эндокринной патологией уже и количество таких детей растет, вот это главная задача не допустить продолжения этой тенденции, вот нам надо ее сегодня остановить, не то, чтобы снизить, главная задача сегодня - остановить", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24"."Из тех исследований, которые проводятся в рамках национального проекта "демография", очень серьезных исследований и опросов, и специальных социологических исследований, оказывается, что больше половины наших детей уже приходя в школу имеют серьезные пристрастия к сладкому, к соленому, к острой пище и фаст-фуду", - подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20210709/deti-1740621505.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
13:56 30.12.2021 (обновлено: 14:57 30.12.2021)
 
Попова призвала бороться с проблемой лишнего веса у детей

Глава Роспотребнадзора Попова: надо остановить тенденцию роста числа детей с лишним весом

© РИА Новости / Петр ЧерновРесторан быстрого питания
Ресторан быстрого питания - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Петр Чернов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Надо остановить тенденцию роста числа детей с лишним весом в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Дети приходят в школу с нарушением веса и, к несчастью, с эндокринной патологией уже и количество таких детей растет, вот это главная задача не допустить продолжения этой тенденции, вот нам надо ее сегодня остановить, не то, чтобы снизить, главная задача сегодня - остановить", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
"Из тех исследований, которые проводятся в рамках национального проекта "демография", очень серьезных исследований и опросов, и специальных социологических исследований, оказывается, что больше половины наших детей уже приходя в школу имеют серьезные пристрастия к сладкому, к соленому, к острой пище и фаст-фуду", - подчеркнула Попова.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна Попова
 
 
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