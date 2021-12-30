https://ria.ru/20211230/ves-1766173599.html

Попова призвала бороться с проблемой лишнего веса у детей

Попова призвала бороться с проблемой лишнего веса у детей - РИА Новости, 30.12.2021

Попова призвала бороться с проблемой лишнего веса у детей

Надо остановить тенденцию роста числа детей с лишним весом в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:56

2021-12-30T13:56

2021-12-30T14:57

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Надо остановить тенденцию роста числа детей с лишним весом в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Дети приходят в школу с нарушением веса и, к несчастью, с эндокринной патологией уже и количество таких детей растет, вот это главная задача не допустить продолжения этой тенденции, вот нам надо ее сегодня остановить, не то, чтобы снизить, главная задача сегодня - остановить", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24"."Из тех исследований, которые проводятся в рамках национального проекта "демография", очень серьезных исследований и опросов, и специальных социологических исследований, оказывается, что больше половины наших детей уже приходя в школу имеют серьезные пристрастия к сладкому, к соленому, к острой пище и фаст-фуду", - подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20210709/deti-1740621505.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова